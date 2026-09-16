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Harmonikar Denis Novato užival v družbi Tine Maze (Suzy)

V Cortini d'Ampezzo je Denis Novato že dolgo redni gost.
Denis v družbi znanih obrazov, med katerimi je bila tudi smučarska šampionka Tina Maze. Foto: osebni arhiv
Denis v družbi znanih obrazov, med katerimi je bila tudi smučarska šampionka Tina Maze. Foto: osebni arhiv
Mojca Marot
 16. 9. 2026 | 09:00
1:38
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V italijanskem smučarskem središču Cortina d'Ampezzo je Denis Novato, ki je bil pred petimi leti v New Yorku sprejet v svetovno dvorano slavnih harmonikarjev, že dolgo redni gost. »Tam nastopam od leta 1999 na različnih dogodkih, ki potekajo v sklopu tekem svetovnega pokala v alpskem smučanju. Pred kratkim se je tam odvijal praznik godbe iz Cortine, letos sem znova nastopil s svojim triom,« je povedal. Gre za prireditev, ki je prava paša za oči in ušesa. Harmonikar se je družil tudi z znanimi obrazi, med katerimi je bila ena najboljših alpskih smučark vseh časov, Tina Maze. »Tu je še vedno prisoten duh minulih olimpijskih iger,« dodaja. Novopečeni abrahamovec, doma iz vasi Krmenka pri Trstu, je prvič nastopil s harmoniko že pri rosnih desetih letih. Najprej je igral klavirsko harmoniko, pozneje pa presedlal na diatonično, s katero je leta 1998 postal svetovni prvak. Svoje glasbeno znanje je izpopolnjeval tudi pri priznanem profesorju Zoranu Lupincu. Imel je več turnej v ZDA in Avstraliji, nastopal je tudi v Avstriji, Franciji, Italiji, Švici, Rusiji in Dubaju. Avstrijski izdelovalec harmonik Lanzinger je zanj izdelal celo poseben model in ga po njem tudi poimenoval. Doslej je izdal več kot 30 albumov, kar trikrat je obiskal tudi pokojnega papeža Frančiška.

S svojim triom je sodeloval v tradicionalni povorki. Foto: osebni arhiv
S svojim triom je sodeloval v tradicionalni povorki. Foto: osebni arhiv

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