Harmonikarji se prijavljajo za podiranje rekorda (Suzy)

Idejni vodja projekta, svetovni prvak v igranju na diatonično harmoniko Robert Goter, ki je letos v domačem Velenju prejel naziv ambasadorja mesta, je prepričan, da bomo presegli število harmonikarjev, 5282, kolikor se jih je avgusta letos zbralo na Kitajskem. Gre za obsežen in logistično zahteven projekt, a je prepričan, da jim bo uspel, saj je med Slovenci veliko takih, ki znajo igrati na harmoniko, ta inštrument je doma v prenekateri hiši. Zato Goter, ki že zbira prijave, ne dvomi, da se ne bi zbralo vsaj 5500 takih, ki bodo z veseljem sodelovali pri podvigu. Še pred tem, med 13. in 16. majem, se bo sam znova preizkusil v najdaljšem igranju harmonike, prav tako za Guinnessov rekord, ki mu ga letos (še) ni uspelo streti. Tokrat bo ob njem bolje pripravljena ekipa, v kateri bo med drugim odlična psihoterapevtka Neža Đorđić iz Celja, ki ga bo bodrila tudi na samem dogodku.

Goter z Robertom in Aljažem Goličnikom, očetom in sinom, sicer vodjo in članom ansambla Šepet

Sicer prijave harmonikarjev in harmonikaric iz Slovenije in tujine kar dežujejo. Med prijavljenimi je veliko znanih. Denimo harmonikar in pevec Silvo Pliberšek, ki je z Modrijani zapel pesem Oj, zemljica, ki ga je izstrelila med zvezde in je edini, ki za svoj vokal ne potrebuje ozvočenja. Prva družina, ki se je odločila sodelovati, je družina Jazbinšek iz Savinjske doline. Člana skupine Zaka' pa ne Gašper in Ljubica ter njun sin Jakob. Prav tako je med prijavljenimi Robert Goličnik s svojimi harmonikarji, učitelj harmonike, vodja priljubljenega ansambla Šepet, nekdanji absolutni zmagovalec Zlate harmonike Ljubečne in aktualni predsednik tega tekmovanja, ki poteka že od leta 1981. Studio Goličnik, ki ga vodi, bo nekomu od prijav­ljenih, ki bo izžreban na Visti 17. maja, podaril bon v vrednosti 1500 evrov. Še ena legenda Zlate harmonike je Janko Lekše, edini na svetu, ki je na Ljubečni, kamor je hodil 14 let, osvojil dva naziva absolutnega zmagovalca, trikrat majoliko občinstva, enkrat plaketo Avgusta Stanka in 13 zlatih plaket. S seboj bo pripeljal sina Jurija in še veliko svojih učencev. Prav tako bo v Velenju harmonikar ansambla Unikat Davor Puš­nik, učitelj harmonike in voditelj na radiu Štajerski val. Seveda ne bodo manjkale niti harmonikarice. Med njimi sta Darja Gajšek, ljubljenka slovenskih src, harmonikarica, voditeljica in pevka, ter energična Tjaša Božič s Cola, ki navdušuje s pesmijo Bine. Skratka, prijave za Guinnessov rekord na Visti v Velenju prihajajo, število iz dneva v dan lepo raste, zato nikar ne oklevajte in se prijavite, saj vam bo v takšni družbi gotovo lepo.

Janko Lekše s sinom Jurijem ter Slavkom Plutom

Harmonikarica Tjaša Božič bo prav tako na Visti.

Silvo Pliberšek ne potrebuje ozvočenja.

Med prijavljenimi je tudi Hrvatica Debora Sosič, ki s harmoniko nastopa po vsej hrvaški Istri in poje v bendu.

Robert Goter s psihoterapevtko Nežo Đorđić, ki mu bo pomagala do Guinnessovega rekorda.