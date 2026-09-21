Hči Elona Muska z modno kampanjo kljubuje očetu (Suzy)
Kampanja v ospredje postavlja individualnost in edinstvenost posameznika v svetu, ki ga vse bolj oblikujejo algoritmi, umetna inteligenca in iskanje popolnosti. Sporoča, da človekove intuicije, ustvarjalnosti in določene mere kaosa roboti kljub razvoju tehnologije ne morejo popolnoma nadomestiti.
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Z očetom ni govorila že skoraj šest let.
M. F., Foto Profimedia, desigual/instagram
21. 9. 2026 | 14:25
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Vivian Jenna Wilson, hči Elona Muska in njegove prve žene Justine Wilson, se je dodobra uveljavila v modnem svetu. Sodelovala je z nekaterimi najbolj zvenečimi imeni te industrije, posebno odmevna sta bila njena nastopa za modni hiši Gucci in Alexander McQueen, s katerima se je prebila med zanimivejše obraze modne scene. Pozornost je pritegnilo tudi njeno sodelovanje z znamko pevke Rihanne Savage X Fenty, zdaj je postala še zaščitni obraz kampanje Born to disobey (Rojena, da ne ubogam) znamke Desigual. Kampanja v ospredje postavlja individualnost in edinstvenost posameznika v svetu, ki ga vse ...