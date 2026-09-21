Hči Elona Muska z modno kampanjo kljubuje očetu (Suzy)

VIVIAN JENNA WILSON

Kampanja v ospredje postavlja individualnost in edinstvenost posameznika v svetu, ki ga vse bolj oblikujejo algoritmi, umetna inteligenca in iskanje popolnosti. Sporoča, da človekove intuicije, ustvarjalnosti in določene mere kaosa roboti kljub razvoju tehnologije ne morejo popolnoma nadomestiti.

Vivian Jenna Wilson, hči Elona Muska in njegove prve žene Justine Wilson, se je dodobra uveljavila v modnem svetu. Sodelovala je z nekaterimi najbolj zvenečimi imeni te industrije, posebno odmevna sta bila njena nastopa za modni hiši Gucci in Alexander McQueen, s katerima se je prebila med zanimivejše obraze modne scene. Pozornost je pritegnilo tudi njeno sodelovanje z znamko pevke Rihanne Savage X Fenty, zdaj je postala še zaščitni obraz kampanje Born to disobey (Rojena, da ne ubogam) znamke Desigual. Kampanja v ospredje postavlja individualnost in edinstvenost posameznika v svetu, ki ga vse ...