Helena Blagne in MRFY: Ob njih se je pomladila (Suzy)

Sodelovanje Helene Blagne in skupine MRFY je po odmevni novi različici pesmi Dež dobilo še vizualno nadaljevanje. V videospotu, ki ga je režiral priznani hrvaški režiser Radislav Jovanov - Gonzo, so združili Helenino eleganco in prepoznavno karizmo ter nekoliko sodobnejši utrip novomeške skupine. Nova različica skladbe, ki jo je Helena prvotno posnela s skupino Demolition Group, tako ni ostala le pri zvočni osvežitvi, temveč navdušuje z novo upodobitvijo, ki lepo sledi razpoloženju pesmi. In prav v tem je čar sodelovanja – gre za preplet dveh generacij, dveh izrazov in skupne energije.
»Fantje so izjemno sproščeni, odprti in polni sveže ustvarjalnosti. Ob njih sem se počutila, kot da sem se pomladila za dvajset let,« je ob sodelovanju z mladimi glasbeniki povedala pevka. Tudi oni so navdušeni nad njo. »Že v prvo smo ujeli pravi 'vajb',« pravijo. Dež tako ni le poklon vsem dobro znani pesmi, ampak je spisana nova zgodba, ki lahko nagovori tako dolgoletne Helenine poslušalce kot mlajše občinstvo.
