Helena Blagne in MRFY: Ob njih se je pomladila (Suzy)

Sodelovanje Helene Blagne in skupine MRFY je po odmevni novi različici pesmi Dež dobilo še vizualno nadaljevanje. V videospotu, ki ga je režiral priznani hrvaški režiser Radislav Jovanov - Gonzo, so združili Helenino eleganco in prepoznavno karizmo ter nekoliko sodobnejši utrip novomeške skupine. Nova različica skladbe, ki jo je Helena prvotno posnela s skupino Demolition Group, tako ni ostala le pri zvočni osvežitvi, temveč navdušuje z novo upodobitvijo, ki lepo sledi razpoloženju pesmi. In prav v tem je čar sodelovanja – gre za preplet dveh generacij, dveh izrazov in skupne energije.

Pesem Dež je Helena nekoč zapela z Demolition Group. FOTO: YouTube

»Fantje so izjemno sproščeni, odprti in polni sveže ustvarjalnosti. Ob njih sem se počutila, kot da sem se pomladila za dvajset let,« je ob sodelovanju z mladimi glasbeniki povedala pevka. Tudi oni so navdušeni nad njo. »Že v prvo smo ujeli pravi 'vajb',« pravijo. Dež tako ni le poklon vsem dobro znani pesmi, ampak je spisana nova zgodba, ki lahko nagovori tako dolgoletne Helenine poslušalce kot mlajše občinstvo.