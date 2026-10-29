Helena Blagne s prijateljem: nekoč in danes (Suzy)

»Nekateri odnosi se rodijo v otroštvu in za vedno ostanejo zapisani v srcu,« pravi Helena Blagne, ki je pred kratkim doživela prijetno presenečenje. Na Bledu si je komedijo, v kateri nastopa, ogledal njen nekdanji sosed Romi. »On je moj prijatelj iz otroških dni, ko sva na Jesenicah skupaj odraščala, brezskrbno raziskovala svet, se veselila drobnih stvari, uganjala vragolije in ustvarjala spomine, ki jih čas ne more izbrisati. To je bilo obdobje otroškega smeha, nagajivih podvigov in pristnih vezi. Takrat se je sreča skrivala v malih stvareh, vsak dan je prinašal novo dogodivščino,« se spominja Helena.

»Od takrat je preteklo že ogromno vode, najine poti so zavile v različne smeri. A utrinki ostajajo še kako živi, topli in dragoceni.« Z leti se vse pogosteje in z večjo nostalgijo vračamo v preteklost ter prelistavamo družinske albume, ki hranijo dragocene spomine. »In čeprav je od takrat minilo že več desetletij, se včasih zdi, kot da smo bili še včeraj kratkohlačniki,« je nostalgična pevka.