PREDSTAVA ŠMINKA IN SEKIRCA

Helena Blagne sporoča: Ne bo me v predstavi (Suzy)

Svoje občutke je z nami delila tudi Rebeka Dremelj.
Helena je morala sprejeti težko odločitev. Foto: osebni arhiv
Helena je morala sprejeti težko odločitev. Foto: osebni arhiv
T. M.
 4. 10. 2025 | 16:40
1:26
»Ljudje poskušamo zasnovati svoje kariere in življenja, a včasih nepredvidene okoliščine spremenijo tok naših načrtov. Žal sem morala sprejeti težko odločitev, saj zaradi višje sile ne bom mogla sodelovati v predstavi Šminka in sekirca. Prepričana sem, da bo komedija velika uspešnica in zadetek v polno, zato celotni izjemni in prijateljski ekipi, z Rebeko na čelu, želim obilo uspeha, obiskovalcem pa ogromno zabave in dobre volje,« sporoča Helena Blagne.

Rebeka je v pričakovanju nove soigralke. Foto: Dejan Nikolič
Rebeka je v pričakovanju nove soigralke. Foto: Dejan Nikolič

Svoje občutke je z nami delila tudi Rebeka Dremelj, ki se je odlično vživela v vlogo Branke. »Ta projekt se mi je zasidral v srce. Že naša prva skupna izkušnja na gledaliških deskah je bila polna nalezljive energije in tekle so solze smeha. Zaradi tako pristnih čustev je nehvaležno sprejeti dejstvo, da nam je usoda vrgla sekirco in v trenutku prekrižala pot. A tukaj je šminka, ki popravi sledi preteklosti in zariše obetavno prihodnost, da še bolj odločno zakorakamo naprej. Hvala vsem za razumevanje, že kmalu vam razkrijemo, kdo bo stopil na oder namesto Helene in se prelevil v edinstveno Viktorijo, ki nas bo objela s toplino in nagradila s salvami zdravilnega smeha,« navdihujoče pove ustvarjalka, ki je osvojila občinstvo z monokomedijo Jamska ženska.,

Helena BlagneRebeka DremeljpredstavaSuzy
17:12
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Katera znamenja so najbolj občutljiva na lunine mene

Kako luna vpliva na naše razpoloženje in počutje.
4. 10. 2025 | 17:12
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
LOVKE

Tilen Lotrič – glas, ki prebudi spomine in srce

V svetu, kjer glasba povezuje ljudi in čustva, med scenami in studii, kjer ustvarjanje postane življenje. Tilen Lotrič z vsako pesmijo odpira vrata osebnih spominov in novih zgodb.
4. 10. 2025 | 17:00
16:40
Bulvar  |  Suzy
PREDSTAVA ŠMINKA IN SEKIRCA

Helena Blagne sporoča: Ne bo me v predstavi (Suzy)

Svoje občutke je z nami delila tudi Rebeka Dremelj.
4. 10. 2025 | 16:40
16:10
Novice  |  Kronika  |  Doma
UMRL NA KRAJU NESREČE

Nova tragedija na naših cestah, z avtomobilom zgrmel v globino

Poškodbe so bile za voznika tako hude, da nesreče žal ni preživel.
4. 10. 2025 | 16:10
15:45
Bulvar  |  Domači trači
NAVODILA ZA OBISKOVALCE

Nika Zorjan ima pred koncertom posebna pravila: »Na mojih koncertih je prepovedano ...«

Nika napoveduje nepozaben večer.
4. 10. 2025 | 15:45
15:15
Lifestyle  |  Stil
ZA BUJNO RAST

Rastline imajo rade kvas, zalivajte jih z njegovo raztopino

Z njegovo pomočjo bodo bolj bujne in videti bolj zdrave.
4. 10. 2025 | 15:15

