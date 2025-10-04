Helena Blagne sporoča: Ne bo me v predstavi (Suzy)

»Ljudje poskušamo zasnovati svoje kariere in življenja, a včasih nepredvidene okoliščine spremenijo tok naših načrtov. Žal sem morala sprejeti težko odločitev, saj zaradi višje sile ne bom mogla sodelovati v predstavi Šminka in sekirca. Prepričana sem, da bo komedija velika uspešnica in zadetek v polno, zato celotni izjemni in prijateljski ekipi, z Rebeko na čelu, želim obilo uspeha, obiskovalcem pa ogromno zabave in dobre volje,« sporoča Helena Blagne.

Rebeka je v pričakovanju nove soigralke. Foto: Dejan Nikolič

Svoje občutke je z nami delila tudi Rebeka Dremelj, ki se je odlično vživela v vlogo Branke. »Ta projekt se mi je zasidral v srce. Že naša prva skupna izkušnja na gledaliških deskah je bila polna nalezljive energije in tekle so solze smeha. Zaradi tako pristnih čustev je nehvaležno sprejeti dejstvo, da nam je usoda vrgla sekirco in v trenutku prekrižala pot. A tukaj je šminka, ki popravi sledi preteklosti in zariše obetavno prihodnost, da še bolj odločno zakorakamo naprej. Hvala vsem za razumevanje, že kmalu vam razkrijemo, kdo bo stopil na oder namesto Helene in se prelevil v edinstveno Viktorijo, ki nas bo objela s toplino in nagradila s salvami zdravilnega smeha,« navdihujoče pove ustvarjalka, ki je osvojila občinstvo z monokomedijo Jamska ženska.,