* Postavitev zrcal je pomembna zaradi podvajanja energije – ogledala naj ne bi stala nasproti postelje, kopalnice, shrambe, če imamo kakšen kilogram preveč, naj tudi ne odsevajo kuhinje in hrane.

* Pomembno je mesto postelje. Vedno imejmo zaščiten hrbet – za sabo polno steno! Postavimo jo tako, da vidimo vrata in okno.

* Dolgi hodniki delujejo kot 'strupene puščice', energija, ki deluje hitro in agresivno na koncu prostora, vmes so prostori osiromašeni. Večinoma imajo taki hodniki tudi veliko vrat. Rešitev je v zaustavljanju prehitrega energijskega pretoka s postavitvijo večjih okrasnih predmetov (kip, vaza, rastlina), ene ali več preprog z vzorcem, barvo, ki umirja ritem, z razporeditvijo in usmerjenostjo luči.

* Mrtvi koti po navadi služijo kot odlagališče vsega, česar ne potrebujemo. Toda bolje je imeti prazen kot kot natlačen s kramo. *