Ian Polak Rožac in Tadej Oblak: kulinarične dogodivščine na severu (Suzy)

Lepo je opazovati, kako tekmovalci letošnjega MasterChefa ostajajo povezani in se družijo, tudi ko kamere ugasnejo – in to ne le pri kuharskih projektih in sodelovanjih, ampak tudi sicer. Nekateri so postali že pravi prijatelji. To bi vsekakor lahko rekli za Iana in Tadeja, ki že v šovu navdušujeta tako s svojimi izvirnimi krožniki kot mladostno energijo, svežino in edinstvenostjo. Pred kratkim pa sta se skupaj podala še ena eno pustolovščino, tokrat na severu. Ian je Tadeja namreč obiskal v Amsterdamu, kjer sta se poleg odkrivanja mesta in njegovega živahnega utripa spoznavala tudi z nizozemsko kulinarično sceno.

Tako sta najprej pokušala ocvrti krompirček, ki ga prodajajo v ogromnih papirnatih stožcih, mu rečejo friet ali patat ter ga ponujajo kot flamski oz. belgijski pomfrit, skupaj z različnimi omakami. Drugi ulični prigrizek, ki sta ga pogumno degustirala, je bil slanik, ki ga solijo in zorijo, nato narežejo na koščke in ponudijo s sesekljano čebulo ter kislimi kumaricami. Iana je ta tradicionalna jed navdušila, ocenil jo je z osem od deset, a sta se kuharja strinjala, da jo moraš za pravi sladkasti, masleni občutek pojesti skupaj s kumarico, ki doda kislino in svežino.