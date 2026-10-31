Ian Polak Rožac: Oddaja mi je predvsem odprla vrata do ljudi (Suzy)

MASTERCHEF

Osemindvajsetletnik, po horoskopu energični oven, je eden od kandidatov, ki so letos v šov vnesli največ svežine.

Predvsem tistim, ki spremljajo njegove objave na družabnih omrežjih, ni povsem nov obraz, novost pa je njegova kulinarična plat, ki je prej nismo poznali. Poudarja, da je tudi v resnici tak kot pred kamerami, da je hvaležen za podporo ljudi in ponosen na to, da se njegova ljubezen do matche uspešno razvija v poslovno smer. Z veseljem preživim tudi dve uri za štedilnikom, če vem, da bom na koncu pripravil nekaj res dobrega. Prijatelji bi ga opisali kot zabavnega, sproščenega in pozitivnega človeka, predvsem pa nekoga, na katerega se lahko vedno zanesejo, tako v najlepših kot tudi najtežjih ...