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Kakšna energijska bomba je ta ljubitelj vsega lepega!

Kakšna energijska bomba je ta ljubitelj vsega lepega! Kozmetika, moda, potovanja in seveda odlična hrana – vse to ga zaznamuje. Širšemu občinstvu se je najbolj približal z iskrenostjo in trdno odločenostjo, da zaradi aplavza ne bo izgubil sebe. Široko je razprl pisane peruti in ubral svojo pot, ki je na trenutke morda preglasna, a nikoli brezčutna. V aktualni sezoni kuharske oddaje MasterChef Slovenija je dokazal, da gre ljubezen res skozi želodec in da na koncu vedno zmaga srčnost. OBJAVE: 412 SLEDILCI: 19.174 SLEDI: 937 Ustvarjanje spletnih vsebin ga je povsem prevzelo.Potovanja so visoko ...