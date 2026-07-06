Ideja za oddih: poletno potepanje po regiji Murau (Suzy)

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Slabi dve uri in pol od Ljubljane nižje temperature, slikoviti gorski vrhovi, čudovita jezera in skrivnostni gradovi vabijo na poletni oddih.
Grad Burg Rothenfels nad Oberwölzem

Grad Burg Rothenfels nad Oberwölzem

Z gondolo na Kreischberg se povzpnete na 1.800 metov.

Z gondolo na Kreischberg se povzpnete na 1.800 metov.

Kapela na prelazu Sölkpass

Kapela na prelazu Sölkpass

Rimska cesta na Sölkpassu

Rimska cesta na Sölkpassu

Grad Murau

Grad Murau

Anna Neumann

Anna Neumann

V Bier Apotheke lahko degustirate odlično lokalno pivo.

V Bier Apotheke lahko degustirate odlično lokalno pivo.

Phillip Steiner nas je popeljal po svojem gradu.

Phillip Steiner nas je popeljal po svojem gradu.

Grad Burg Rothenfels postopoma obnavljajo.

Grad Burg Rothenfels postopoma obnavljajo.

Grad Burg Rothenfels nad Oberwölzem
Z gondolo na Kreischberg se povzpnete na 1.800 metov.
Kapela na prelazu Sölkpass
Rimska cesta na Sölkpassu
Grad Murau
Anna Neumann
V Bier Apotheke lahko degustirate odlično lokalno pivo.
Phillip Steiner nas je popeljal po svojem gradu.
Grad Burg Rothenfels postopoma obnavljajo.
Mateja Blažič Zemljič, Foto: promocijski material, M. B. Z.
 6. 7. 2026 | 15:25
6:25
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Regijo Murau obdaja osem gorskih vrhov, najvišji je s 2.740 metri Preber. Vsi so povezani in se jih da doseči iz doline, kar ponuja odlične možnosti za pohodništvo, kolesarjenje, golf, lokostrelstvo, ribolov, kopanje, raziskovanje srednjeveških mest in uživanje v lokalni kulinariki.

Z gondolo na Kreischberg se povzpnete na 1.800 metov.
Z gondolo na Kreischberg se povzpnete na 1.800 metov.
Hribovito regijo ob zgornjem toku reke Mure, Slovenci najbolj poznamo kot smučarsko središče, a ob vse pogostejših temperaturnih skrajnostih je lahko tudi odlično izhodišče za poletne družinske počitnice. Možnosti za aktivni dopust namreč ne manjka in vsak lahko najde kaj zase. Pohvalijo se lahko z odličnim razmerjem med kakovostjo in ceno, tako na številnih turističnih kmetijah kot v gostiščih. Mi smo prenočevali pri Hirschenwirtu v Schöderju, kjer je stala taverna že od leta 1423 naprej. Družina je bila, tako kot ostali prebivalci okoliških vasi in mest, izredno podjetna. Ne le da so bili gozdarji in oskrbovali z mesom plemiško družino Schwarzenberg ter ga pozneje pomagali transportirati z železnico, predvsem so služili s transportom čez bližnje gorske prelaze. Že v rimskem času so namreč tu tekle pomembne trgovske poti – in najbolj podjetni so utečeno tovorjenje soli s severa in vina in olja z juga čez gorske prelaze s pridom izkoristili. Družina je bila v 'gorski transport' intenzivno vpeta – nudili so konje, ki so s polnimi sedelnimi torbami dragocenega blaga tri dni potovali prek bližnjega Sölkpassa. Na drugi strani so imeli namreč prav tako v lasti hišo, kjer so lahko prespali in spočili konje, kar jim je močno olajšalo podvig. Vse do prve svetovne vojne je pot čez prelaze potekala s konji, v najboljših časih jih je bilo istočasno na poti do 500. Konjeniška tradicija se je sicer ohranila tako v kraju kot na domačiji, tako so te plemenite živali še vedno pri hiši, v regiji pa imajo vsako leto tudi enega največjih sejmov, na katerem jih prodajajo. Prek Sölkpassa je prvi avto po cesti zapeljal šele leta 1951.

Med vršaci

Po sprehodu čez prelaz smo pri koči Kreuzerhütte pod vodstvom članov društva lokostrelcev tudi sami napeli loke, nato pa se z gondolo zapeljali na Kreischberg, na približno 1800 metrov, kjer 42 km zimskih smučarskih prog poleti nadomestijo pohodniške in kolesarske poti, park za disk golf, igrišče za golf ter gozd dinozavrov za otroke, karting steza od zgornje do srednje postaje, na skoraj 2.000 metrih pa še sodobna panoramska restavracija EAGLE z velikimi steklenimi površinami in razgledom na štajerske Alpe. Posebno ponosni so sicer v regiji na svoja rastišča cemprina ali švicarskega bora. Njegovo eterično olje namreč pomirja, koristi dihalom in odganja mrčes, iz storžev izdelujejo liker, spanje v postelji iz lesa tega iglavca znižuje srčni utrip, v gradbeništvu ga cenijo, ker z visoko vsebnostjo smole odbija vodo. V St. Ruprechtu lahko izveste več o njem v muzeju lesa ter obiščete arboretum z več kot 70 vrstami dreves in grmovnic. Regija se prav tako lahko pohvali z izjemno kakovostjo zraka in s tem, da so ne le energijsko samooskrbni, ampak še presegajo svoje potrebe po elektriki.

Šestkrat poročena plemkinja

Anna Neumann
Anna Neumann
Murau sta močno zaznamovali dve plemiški družini, ki sta mu prinesli pomemben razvoj in razcvet ter se ju domačini še danes spominjajo s ponosom in hvaležnostjo. Prvi so Liechtensteini iz 13. stoletja. Z enim njihovih zadnjih naslednikov se je leta 1566 poročila najpomembnejša zgodovinska osebnost kraja, Anna Neumann, ki je izhajala iz premožne koroške družine. Poravnala je njegove dolgove ter prevzela posle. Znana ni bila samo zaradi svojih poslovnih sposobnosti, ampak tudi po šestih zakonih, saj so možje kot po tekočem traku umirali pred njo. Dvakrat so jo zaradi tega obtožili čarovništva, a se ji je uspelo ubraniti, manj uspešna pa je bila pri drugi, tedaj najpomembnejši nalogi – imela je sicer dve hčerki, ki ju je prav tako preživela, a nobenega moškega potomca. Podedovala je grad Murau, tedaj še v srednjeveški podobi, ostala ter 50 let plemenitila svoje in bogastvo kraja. Ko je postalo jasno, da za vse to nima dediča – denar je posojala celo cesarju in nadškofu –, se je pri 82 letih poročila z 32-letnim grofom Schwarzenbergom, ki je nato še povzdignil kraj, družino in zakladnico ter namesto starega leta 1643 dokončan nov, današnji renesančni grad. Trenutna glava družine, princ Karel Schwarzenberg, češki politik, diplomat in nekdanji zunanji minister, ima še danes prostore v njem, skupaj z mnogimi drugimi gradovi na Češkem, Slovaškem, v Nemčiji in Avstriji.

Skrb za grad

Vsekakor je vredno obiskati tudi grad Burg Rothenfels nad srednjeveško vasico Oberwölz, po katerem vas popelje simpatični 36-letni lastnik Phillip Steiner. Njegova družina z Dunaja, ki se je ukvarjala s prevozom lesa po Donavi in imela v lasti žago, ga je kupila leta 1951. Želeli so si sicer pridobiti gozd, a so lastniki vztrajali, da pride grad s posestvom. Tako so ga prevzeli, ga počasi odprli za javnost in v 70. letih pod njim postavili kamp, ob katerem je prijetna kavarna. Povedal je, da biti graščak danes ni tako romantično, kot se sliši. Z družino bivajo v manjši pristavi, ki jo lažje ogrevajo, oskrbovalni stroški gradu so visoki, mesečno od 10. do 15.000 evrov, postopno ga obnavljajo, država k temu prispeva le 10 odstotkov. Pomagajo si z gospodarjenjem z gozdom. Trenutno lahko v gradu najamete apartma ali sobo. Steiner je po izobrazbi elektrotehnik, ekonomist in gozdar, tako kot mnogi domačini, je tudi lovec. V Avstriji mora namreč lastnik posestva prevzeti skrb za divjad na njem in vzdrževanje zdrave populacije. »Gradu si ne moreš lastiti. Lahko le skrbiš zanj v času svojega življenja, z zavedanjem, da bo vsaka investicija živela še dolgo za tabo,« je povedal za konec in vse povabil v čudovito regijo Murau.

Grad Burg Rothenfels postopoma obnavljajo.
Grad Burg Rothenfels postopoma obnavljajo.

Kapela na prelazu Sölkpass
Kapela na prelazu Sölkpass

Grad Murau
Grad Murau

V Bier Apotheke lahko degustirate odlično lokalno pivo.
V Bier Apotheke lahko degustirate odlično lokalno pivo.

Rimska cesta na Sölkpassu
Rimska cesta na Sölkpassu

Phillip Steiner nas je popeljal po svojem gradu.
Phillip Steiner nas je popeljal po svojem gradu.

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