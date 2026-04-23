SUZY POTUJE

Ideje za prvomajske počitnice: edinstvena doživetja za vso družino v Celju in Beli krajini (Suzy)

Ni treba daleč, za popoln izlet vas čakajo zanimive delavnice, narava in kulinarična razvajanja.
FOTOGRAFIJE: M. B. Z., promocijski material

Igre v Tehnoparku.

Agencija Bravina vas pelje po Lahinji in Kolpi in razvaja s penino.

UI v Črnomaljskem gradu vas vrne v srednji vek.

Priželjc v sodobni preobleki iz gostilne Müller.

Medeno presenečenje.

Ga. Ana Štublar s posestva Čebela krajina na izviru Krupe.

Ga. Bernarda Kump je mojstrica tradicionalne peke.

Hobotnica, pomaranča in koprc v hotelu Evropa.

FOTOGRAFIJE: M. B. Z., promocijski material
Mateja Blažič Zemljič
 23. 4. 2026 | 09:00
V knežjem mestu se bo med prvomajskimi počitnicami veliko dogajalo. Na Celjskem gradu bo živahno vse dni, od 26. 4. do 3. 5. Spoznate lahko srednjeveško tiskarno, z vodnikom raziskujete zgodbe in skrite kotičke gradu, otroci se lahko prelevijo v grajske junake, postanejo alkimisti, soustvarjajo pobarvanko velikanko, se udeležijo viteške šole, izdelajo mozaik, se učijo kaligrafije … Več informacij na www.visitcelje.eu.

FOTOGRAFIJE: M. B. Z., promocijski material

Igre v Tehnoparku.
Nepozaben za vso družino bo tudi obisk znanstveno-zabavnega Tehnoparka, ki nudi zanimivo interaktivno spoznavanje 7 tematskih področij, od fizike, matematike, energije, astronomije, robotike do človeškega telesa, ki jih raziskujete na več kot 50 igralnih postajah. Nas so še posebno navdušili postelja z žeblji, ogromni milni mehurčki, ogledala, ki te skrčijo ali raztegnejo, robot, ki se pogovarja in predvaja glasbo, VR-stimulator letenja, hišica, ki jo iz gradbenega materiala gradijo otroci sami, ter otroška trgovina, v kateri izbirajo, skenirajo in plačujejo izdelke. Tudi oni obljubljajo, da bo med počitnicami še bolj živahno. Otroci se bodo lahko na Naši mali kliniki preizkusili v vlogi zdravnika, se naučili programiranja in ustvarjanja s kockami na Legorobotiki, čarali na Čarovniški akademiji, izdelovali kozmetiko in anime. Več namigov na: www.tehnopark.si.

Zanimiva zgodovina

Če kje, se splača obiskati muzeje v Celju, naj bo to Pokrajinski muzej Celje v Stari grofiji s presunljivim Celjskim stropom in razstavo o poteh Alme Karlin ali na Knežjem dvoru z arheološko in razstavo o celjskih grofih. Zelo zanimiv pa je tudi Muzej novejše zgodovine Celje, ki pokriva več stalnih, občasnih razstav in razstavišč, npr. otroški muzej Hermanov brlog – edini slovenski otroški muzej, ki ga predstavlja maskota Herman Lisjak, Stari pisker – celjski zapor s spominsko sobo v nekdanji zaporniški mučilnici, Fotohišo Pelikan – stanovanjsko hišo z ohranjenim steklenim fotografskim ateljejem Josipa Pelikana, edini tovrstni primer v Sloveniji ter eden redkih v Evropi. V prvem nadstropju je na ogled še družinsko stanovanje s prve polovice 20. stoletja, stalni razstavi Živeti v Celju ter Zgodbe mesta pa pripovedujeta zgodbe o življenju mesta in njegovih prebivalcev v 20. stoletju. Po predhodnem dogovoru je na voljo tudi fotografiranje v avtentičnih kostumih iz 20. stoletja! Več izveste na: www.muzej-nz-ce.si. In še kulinarično priporočilo. Hotel Evropa vabi s sladkim programom, ob katerem se bodo pocedile sline tudi nesladkosnedim, nas pa je navdušilo njihovo okusno in dovršeno vikend štirihodno kosilo za 25 evrov s hobotnico in juho iz kopriv.

Kjer se čas ustavi

Zaradi obmejne odmaknjenosti Bele krajine, v kateri sobiva pet narodnosti – poleg Slovencev še Hrvati, Uskoki iz Bosne, Romi in Kočevarji –, te čarobno mistične pokrajine marsikdo ne pozna dobro. A prav to je hkrati razlog, da tam še ni množičnega turizma, čudovite počitnice pa nam pričarajo avtentična lokalna doživetja. Najprej se velja ustaviti v s treh strani z vodo obdanem Črnomlju, ki je dobil ime po Črnem mlinu, v katerem je mlinar ogoljufal vilo in ji namesto bele podtaknil črno moko, da ga je kaznovala s tem, da je odtlej lahko mlel zgolj slednjo.

UI v Črnomaljskem gradu vas vrne v srednji vek.

Agencija Bravina omogoča, da mesto doživimo s povsem druge perspektive, in sicer z reke. Letos prvič poleg Kolpe organizirajo tudi vodeno plovbo po Lahinji z napihljivimi kanuji. Res edinstveno in nepozabno ni zgolj veslanje, odkrivanje turkiznega rečnega rokava s sledmi bivališč bobrov in čapljami, ampak tudi posebno presenečenje. Ekipa namreč postreže penino že v kombiju na poti na izhodišče, nato vas čaka kozarček osvežujočih mehurčkov še na vodi, česar si zagotovo niste še privoščili.

Priželjc v sodobni preobleki iz gostilne Müller.

Dolgčas vam ne bo

Turški vpadi v 15. in 16. stoletju so močno pretresali te kraje. Črnomelj ni nikoli padel, medtem ko je bila Metlika požgana kar sedemnajstkrat. V prenovljenem Črnomaljskem gradu je na ogled domiselna interaktivna razstava. Pogovarjate se lahko s samimi baroni Črnomaljskimi, se bojujete z Benečani ter si s pomočjo UI izdelate svoj srednjeveški portret.

Medeno presenečenje.

Le streljaj od gradu v Butiku Bibi ga. Bernarda Kump predano ohranja belokranjsko izročilo. Že izložba njenega prostora obljublja nostalgično pot v otroštvo, saj strastno zbira stare kuhinjske pripomočke, ki se jih spomnimo od svojih babic. Spretna mojstrica organizira delavnice za peko tradicionalnih jedi – belokranjske pogače, prest, ajdove povitice ali potice, na portalu youtube pa nazorno prikaže tudi pripravo martinove gosi, mlincev, šabese, orehove potice …

Ga. Bernarda Kump je mojstrica tradicionalne peke.

Kulinarična nebesa

Poleg pogače in potice – povitice je Bela krajina znana tudi po žlikrofih, žitnih klobasah, šari, belokranjskem nadevu – kruhovem cmoku v ruladi, jagenjčku in odojku z ražnja itd. Večino naštetih jedi v sodobni preobleki lahko poskusite v gostilni Müller. Sodelujejo tudi pri projektu Okusi Bele krajine, uporabljajo lokalne sezonske sestavine, pohvalijo se lahko s tem, da jim je jedilnik pomagal prenoviti chef Marko Pavčnik. Pri njih lahko prespite v sodobno prenovljenih sobah, ponašajo se tudi z zelenim ključem.

default

Vsekakor obiska ne smete zaključiti brez ogleda čudovitega izvira Krupe, ki kar vabi k pomladnemu pikniku ob zeleno cvetoči naravni kulisi. Nas je tam s svojimi dobrotami presenetila ga. Ana Štublar s posestva Čebela krajina, ki srbi za 50 čebeljih družin, izdeluje med, medeno vino, različne likerje in hidrolate, čajne mešanice in sirupe, v Cerovcu pri Črešnjevcu pa prireja tudi uporabne delavnice, na katerih otroke in odrasle popelje po svojem zeliščnem vrtu, z njimi peče zeliščni kruh in druge jedi, medenjake, izdeluje domačo kozmetiko in izvaja apiterapijo in medeno masažo. Navdušil nas je njen osvežilni napitek s hidrolatom iz ciprese, ki dviguje razpoloženje in pospeši limfni pretok.

Ga. Ana Štublar s posestva Čebela krajina na izviru Krupe.

Uživajte v dobrotah

Vrhunsko kulinariko prav tako ponuja gostilna Kapušin v Krasincu. Ponudba njihovih jedi v veliki meri odkriva belokranjsko kulturno dediščino, nadgrajeno z lastnimi in tujimi sodobnimi trendi. Bela krajina je namreč ena od slovenskih gastronomskih regij, ki vas nikakor ne bo pustila ne lačnih ne ravnodušnih. Ker so mojstri za pripravo pečenih jagenjčkov in odojkov, poleg zaščitene pogače pa postrežejo tudi belokranjsko in prosto povitico, se velja na poti domov vsekakor ustaviti tudi pri njih.

Hobotnica, pomaranča in koprc v hotelu Evropa.

Na svoj račun bodo seveda vsekakor prišli tudi vinoljubci. Hvalevredno je, da so nam v obeh omenjenih gostiščih, pri peki prest in na čolnu predstavili izključno lokalno kapljico – najbolj prepoznavno metliško črnino, modro frankinjo, svetovno vino in rdeči trio iz Vinske kleti Prus ter odlične penine Simonič.

