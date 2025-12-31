  • Delo d.o.o.
ZNANI V ZVEZDAH

Igor Krmelj: Nove karierne priložnosti in uspeh (Suzy)

Maja se bodo pokazali rezultati preteklega truda in čaka ga poslovni uspeh.
Igor Krmelj
Igor Krmelj
Mateja Blažič Zemljič
 31. 12. 2025 | 10:32
3:34
A+A-
Igor Krmelj ima ascendent v organizirani, odgovorni, natančni, analitični, premišljeni, komunikativni devici. Vladar horoskopa, Merkur, pa je v globokem, skrivnostnem, intenzivnem škorpijonu, tako se za zunanjo podobo skriva nekdo, ki izredno rad raziskuje, se poglablja v različne teme in razpravlja o njih. Vsemu želi priti do dna, marsikaj jemlje osebno, vsega, kar ga zanima, se loteva strastno in zagreto, je odličen raziskovalni novinar z detektivsko žilico. Težko je pri miru, gibanje je pomemben del njegovega vsakdana. Hitro in zavzeto se uči tuje jezike. Razmišlja zunaj okvirjev, pogosto ...

11:37
Bulvar  |  Domači trači
VISOKA NAPETOST

Matjaž Javšnik, razočaran nad Komunalo Kranjska Gora, bralce sprašuje, kaj naj naredi

Za promocijo dogodka je komik najel Komunalo Kranjska Gora, ki naj bi po mestu lepila plakate.
31. 12. 2025 | 11:37
11:20
Lifestyle  |  Praznično
IDEJE ZA ZABAVNO PRAZNOVANJE

Silvestrovo naj bo brez zaslonov, tudi tako je lahko zelo zabavno in posebno

Novoletno zabavo popestrimo z zabavnimi igrami, primernimi starosti in zanimanjem družbe, ki bo z nami.
31. 12. 2025 | 11:20
11:06
Lifestyle  |  Praznično
TRADICIJA

Razbijte krožnik na sosedovih vratih, pravijo Danci

Po svetu imajo za novo leto različne nenavadne običaje.
31. 12. 2025 | 11:06
10:50
Novice  |  Svet
ZAGREB

Nove podrobnosti eksplozije v Zagrebu: policija prijela osumljenca

V eksploziji ni bilo poškodovanih oseb in ni nastala materialna škoda.
31. 12. 2025 | 10:50
10:32
Premium
Bulvar  |  Suzy
ZNANI V ZVEZDAH

Igor Krmelj: Nove karierne priložnosti in uspeh (Suzy)

Maja se bodo pokazali rezultati preteklega truda in čaka ga poslovni uspeh.
31. 12. 2025 | 10:32
10:20
Novice  |  Slovenija
ŠKOCJANSKE JAME

Po tragični smrti 49-letnega Kristjana: »V teh težkih trenutkih smo v mislih z vami«

Namestnik vodje Jamarske reševalne službe Maks Merela je predstavil nekaj podrobnosti nesreče in poteka reševanja.
31. 12. 2025 | 10:20

Promo
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Moč žensk na snegu: Generali in smučarski spektakel v Kranjski Gori

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Smrečica iz sira: praznični hit brez peke

Kremast sirov prigrizek v obliki smrečice, idealen za novoletne pogostitve. Preprost recept, ki navduši goste.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:12
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
