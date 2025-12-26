Igralka, ki navdušuje v seriji Nemirna kri: Nimam časa za druženje in lučke (Suzy)

Po tem, ko je bila odlična v nanizanki Usodno vino, je igralka MGL Mirjam Korbar znova navdušila v seriji Nemirna kri. Gledalci so jo odlično sprejeli in se že veselijo začetka druge sezone, polne presenetljivih zapletov in preobratov. Igralci pa imajo peklenski tempo snemanja. Zato ta praznični december ni prav nič prazničen zanjo.

Zaradi obilice snemanj, vaj in predstav december zanjo ni prav nič prazničen. Foto: Mediaspeed

»Nimam časa za ogled praznično okrašenega mesta in druženje s prijateljicami. Kaj šele za stikanje po trgovinah za nakup daril. Doslej nisem kupila še čisto nič, niti božične zvezde,« pove in doda, da so njeni dnevi zapolnjeni s snemanji, vajami v gledališču in predstavami. »Ko ujamem kakšno prosto uro, jo raje posvetim počitku, da se nekako sproti regeneriram. Seveda je naporno, a ni težko zdržati, ko veš, da bo enkrat konec tega bloka snemanj,« še doda igralka, ki obožuje svoje delo.

