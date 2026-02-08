  • Delo d.o.o.
POGOVOR

Igralka Tina Vrbnjak: Dolgo nisem znala sprejeti pohvale (Suzy)

Osemintridesetletnica ni le ena najbolj prodornih igralk svoje generacije, temveč glas, ki si upa drezati v sistemske anomalije gledališkega sveta.
Prislužila si je nagrado Prešernovega sklada.
Prislužila si je nagrado Prešernovega sklada.
Robert Rebolj, Foto: Dejan Javornik, Urša Premik, Bernard Perme, Željko Stevanić, Mediaspeed
 8. 2. 2026 | 06:00
10:59
A+A-
Ob prejemu prestižne nagrade Prešernovega sklada se v odkritem pogovoru ni dotaknila le navdušenja ob priznanju, temveč tudi svoje poti do samozavesti, boja proti objektivizaciji ženskega telesa na odru in trenutka, ko se je naučila reči 'hvala' brez nepotrebnega opravičevanja. Čestitke za nagrado. Kako ste doživeli vse skupaj? Je bil glavni trenutek, že ko ste izvedeli za novico, ali se pravi vrhunec gradi proti podelitvi 7. februarja v Cankarjevem domu? Hvala za čestitke. Glavni trenutek se je zgodil pred oznanitvijo dobitnikov. Nagrajence namreč obvestijo približno teden dni pred javno ...

ASTRO

Totemska žival ni naključje: kako prepoznati, da nas zares kliče?

Prosimo, da se pokaže tista, ki jo potrebujemo. Ni okras, je smer, mi smo tisti, ki naredi korak.
8. 2. 2026 | 06:10
Premium
POGOVOR

ASTROLOGIJA

Katera znamenja najhitreje oprostijo

Odpuščanje je vrlina, ki jo nekateri obvladajo bolje kot drugi.
8. 2. 2026 | 06:00
Premium
Novice  |  Slovenija
VPRAŠANJE PROMILOV

Sojenje Maji Gošte: izvedenca sta se sporekla, tožilka pa: »To ni pravično!«

Obtožena v času napada z 2,22 promila. Če bi zagrešila prometno, bi bila manj pijana.
Aleksander Brudar8. 2. 2026 | 05:40
Premium
Novice  |  Slovenija
METLIKA

Dalibor Galinac v priporu, dokaza pa ni: kam je izginil ključni posnetek groženj policistom?

Sodišče ugotavlja, kam so izginili obremenilni posnetki.
Tanja Jakše Gazvoda8. 2. 2026 | 05:00
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Kulturni praznik

O Prešernovem dnevu.
Branko Babič7. 2. 2026 | 22:45

Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
2. 2. 2026 | 10:53
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTROZA

Ali težko vstanete s stola?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
3. 2. 2026 | 08:15
Lifestyle  |  Polet
HUJŠANJE

Lačni ali samo željni hrane? Zakaj hujšanje pogosto ne uspe

Začetek leta je obdobje velikih odločitev, dobrih namenov in odločitev o bolj zdravem življenjskem slogu. Kako veste, ali vas žene resnična lakota ali gre samo za »lačne oči«, in kako to znanje uporabiti, da bo hujšanje lažje?
Promo Slovenske novice5. 2. 2026 | 10:14
Novice  |  Slovenija
VAREN DOM

To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 08:20
GRADBENIŠTVO

ARTROZA

HUJŠANJE

VAREN DOM

E-RAČUNI

ELEKTRIČNA MOBILNOST

FIZIOTERAPIJA

GRADBENIŠTVO

VELNES

DIOPTRIJA

LIKE 2026

AVTOMOBILI

MEDICINA

