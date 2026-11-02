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Igralska kemija: skupni prizori so zanetili čustva (Suzy)

Ljubezenske zgodbe na filmskih in televizijskih prizoriščih niso vedno samo plod domišljije scenaristov. Med dolgimi snemalnimi dnevi, skupnimi potovanji in prizori, polnimi romantike, se včasih rodijo tudi resnična čustva.
Zendaya in Tom Holland 

Zendaya in Tom Holland 

Ryan Reynolds in Blake Lively

Ryan Reynolds in Blake Lively

Mila Kunis in Ashton Kutcher

Mila Kunis in Ashton Kutcher

Channing Tatum in Jenna Dewan 

Channing Tatum in Jenna Dewan 

Jane Seymour in Joe Lando

Jane Seymour in Joe Lando

Daniel Craig in Rachel Weisz

Daniel Craig in Rachel Weisz

Nicole Kidman in Tom Cruise

Nicole Kidman in Tom Cruise

Zendaya in Tom Holland 
Ryan Reynolds in Blake Lively
Mila Kunis in Ashton Kutcher
Channing Tatum in Jenna Dewan 
Jane Seymour in Joe Lando
Daniel Craig in Rachel Weisz
Nicole Kidman in Tom Cruise
T. K., Foto: Profimedia
 2. 11. 2026 | 09:00
5:23
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Nekateri zvezdniški pari so svojo ljubezen okronali s poroko, drugi so se po burnih romancah razšli, nekateri so kljub koncu razmerja ostali tesni prijatelji.

Superjunaška ljubezen

Zendaya in Tom Holland sta se spoznala leta 2016 med pripravami in snemanjem filma Spider-Man: Vrnitev domov. Čeprav so oboževalci že zgodaj ugibali, ali sta par tudi zasebno, sta igralca dolgo vztrajala, da sta samo prijatelja. Leta 2021 so ju po že tretjem filmu o človeku pajku paparaci fotografirali med poljubljanjem v avtomobilu, kar je dokončno potrdilo njuno razmerje. Od takrat sta se občasno skupaj pojavila na dogodkih, vendar sta zasebnost skrbno varovala. Nedavno sta se skrivaj poročila.

Jane Seymour in Joe Lando
Jane Seymour in Joe Lando

Iskrica je preskočila že na začetku

Jane Seymour in Joe Lando sta v priljubljeni seriji Dr. Quinn igrala zdravnico Michaelo Quinn in njenega izbranca Byrona Sullyja, njuna ljubezenska zgodba je vzniknila tudi v resničnem življenju, kar sta priznala komaj pred kratkim. Igralca sta se zaljubila že med snemanjem pilotne epizode leta 1992, ko sta skupaj preživela nevarno nenadno poplavo na prizorišču. Po dogodku sta odšla na mehiško večerjo in margarite ter ugotovila, da sta se resnično zaljubila. Njuno razmerje je bilo kratkotrajno: Joe si je želel ustvariti družino, Jane je že imela otroke. Vseeno sta še danes prijatelja. Ko je Joe v požarih v Kaliforniji izgubil dom, je Jane leta 2025 njega in njegovo družino za pet tednov sprejela v svojo hišo, leta 2026 sta se ponovno skupaj pojavila tudi v seriji Harry Wild.

Ryan Reynolds in Blake Lively
Ryan Reynolds in Blake Lively

Usodni dvojni zmenek

Ryan Reynolds in Blake Lively sta se spoznala leta 2010 med snemanjem filma Zelena svetilka, v katerem sta igrala ljubezenski par. Po koncu snemanja sta ostala prijatelja, približno leto pozneje sta bila oba samska. Reynolds je pozneje razkril, da sta se odpravila na dvojni zmenek, vendar vsak z drugo osebo. Večer je postal precej neroden, saj sta se Blake in Ryan bolj zanimala drug za drugega kot za svoja spremljevalca. Leta 2012 sta se poročila in pozneje dobila štiri otroke.

Mila Kunis in Ashton Kutcher
Mila Kunis in Ashton Kutcher

Prvi poljub pred kamerami

Mila Kunis in Ashton Kutcher sta se spoznala leta 1998 na snemanju serije Oh, ta sedemdeseta, ko je bila ona stara komaj štirinajst let in je igrala njegovo televizijsko dekle. Igralka je pozneje razkrila, da je bil njen prvi poljub v življenju prav poljub z Ashtonom, posnet za serijo. Takrat med njima ni bilo resnične romance, saj sta bila predvsem sodelavca in prijatelja. Šele po koncu Ashtonovega zakona z Demi Moore sta se ponovno zbližala. Leta 2012 sta začela razmerje, tri leta pozneje sta se poročila in danes imata dva otroka.

Channing Tatum in Jenna Dewan 
Channing Tatum in Jenna Dewan 

Združil ju je ples

Channing Tatum in Jenna Dewan sta se spoznala leta 2005 med snemanjem plesnega filma Odpleši svoje sanje. V filmu sta igrala mlada plesalca, ki se kljub različnima življenjskima ozadjema zaljubita. Med intenzivnimi plesnimi vajami in snemanjem se je podobna zgodba začela odvijati tudi stran od kamer. Jenna je pozneje povedala, da se je Channing nekega večera pojavil pred vrati njene hotelske sobe in ji priznal, da želi biti z njo. Leta 2009 sta se poročila, leta 2013 dobila hčer Everly. Po skoraj devetih letih zakona sta leta 2018 oznanila razhod.

Daniel Craig in Rachel Weisz
Daniel Craig in Rachel Weisz

Skrivna poroka

Daniel Craig in Rachel Weisz sta se poznala že od devetdesetih let, ko sta sodelovala pri gledališkem projektu v Londonu. Dolgo sta ostala znanca, njun odnos pa se je spremenil med snemanjem psihološkega trilerja Sanjska hiša leta 2010, v katerem sta igrala zakonca, ki se preselita v hišo s temačno preteklostjo. Kmalu po snemanju sta začela razmerje, ki je presenetilo vse, saj sta bila prej dolga leta v drugih zvezah in imata otroka od prej. Junija 2011 sta se na zasebni slovesnosti v New Yorku poročila. Leta 2018 se jima je rodila hči, zakon pa še naprej ohranjata daleč od medijskega blišča.

Nicole Kidman in Tom Cruise
Nicole Kidman in Tom Cruise

Grmeča ljubezen

Nicole Kidman in Tom Cruise sta se spoznala leta 1989 med snemanjem avtomobilskega filma Dnevi grmenja. Nicole je bila mlada avstralska igralka, Cruise velika hollywoodska zvezda. Ona je pozneje priznala, da jo je ob prvem srečanju z njim skoraj povsem prevzela trema. Med snemanjem sta se zbližala in začela razmerje, ki je hitro pritegnilo veliko medijske pozornosti. Decembra 1990 sta se poročila, pozneje posvojila dva otroka, Isabello in Connorja. Skupaj sta nastopila še v filmih Daleč stran in Široko zaprte oči. Leta 2001 se je njun zakon končal. Nicole je pozneje povedala, da je bila ob začetku razmerja zelo mlada in da se je njeno življenje zaradi njega popolnoma spremenilo.

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