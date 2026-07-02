Ilka Štuhec: Bella Italia (Suzy)

SUZY POTUJE

Italija je vedno dobra ideja, se gotovo strinjamo, še boljša pa je, če ponuja zasluženi oddih po dolgi in uspešni športni karieri.

Ilka Štuhec, ena naših najuspešnejših alpskih smučark, si je tako na pragu poletja vzela čas zase, za uživanje, ustvarjanje nepozabnih spominov in raziskovanje čudovite Toskane. Na fotografijah, ki jih je objavila na svojem profilu na instagramu, je Ilka nasmejana, sproščena in poletno igriva – s kozarcem vina v roki, ki se ga da pri naših sosedih degustirati v številnih manjših vinotekah, v uličnem vrvežu, ki je tako zelo značilen za Italijo, ter pri kolesarjenju med zelenimi toskanskimi griči. Poleg obveznih Firenc, kjer jo je navdušila stolnica z znamenitim Giottovim zvonikom, ki ga sicer ...