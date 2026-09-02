Ilke Štuhec odšla nazaj v planinski raj (Suzy)

Z višjimi temperaturami nas poleti vse bolj kličejo hladnejše gorske destinacije, tako je tudi naša vrhunska smučarka Ilka Štuhec izkoristila proste dni za spontan pobeg v kraje, ki jih je na družabnih omrežjih označila za 'svoj dom, daleč od doma'. Posebnost je v tem, da se je prvič na Peco na avstrijskem Koroškem, tik ob slovenski meji, na 1700 metrih, kjer je zadnja leta pozimi trenirala na smučišču, odpravila v 'poletni izvedbi'.

Na Peci še v poletni izvedbi.

Odločno je prevzela krmilo.

Pogled na čudovito Vrbsko jezero

Po fotografijah sodeč, si je privoščila razvajanje v glamping resortu ob Breškem jezeru, uživala v pohodništvu in kolesarjenju, se preizkusila za volanom čolna kot prava kapitanka na valovih ter se navduševala nad čudovitimi razgledi na stolpu Pyramidenkogel nad Vrbskim jezerom. Po koncu kariere in premaganih zdravstvenih izzivih je namreč končno nastopil čas, ko si lahko privošči več sproščenih trenutkov brez naglice in pritiskov, kar je blagodejno tako za dušo kot telo.