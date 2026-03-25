Ima Leonardo DiCaprio krizo srednjih let? Prišel je spremenjen (Suzy)

Na podelitvi filmskih nagrad oskar je Leonardo DiCaprio presenetil z novo podobo. V središču pozornosti namreč ni bil zaradi nominacije za najboljšega igralca z vlogo nekdanjega revolucionarja Boba Fergusona v filmu Ena bitka za drugo, temveč zaradi pobarvanih las in brkov. Na družbenih omrežjih so se hitro začeli vrstiti komentarji, ki so večinoma zavili v isto smer – da igralec doživlja in pooseblja krizo srednjih let. »Ukradel je brke Pedro Pascalu,« je zapisal nekdo, drugi komentatorji so se oglasili z besedami, da je videti kot kriza srednjih let na dveh nogah. Nekateri so bili nad videnim navdušeni: »Čista eleganca. Najboljši videz doslej.« Enainpetdesetletni zveznik je prireditev spremljal ob štiriindvajset let mlajši izbranki in manekenki Vittorii Ceretti. Zasebno življenje sicer spretno skriva in se podelitve oskarjev običajno udeleži sam ali v družbi mame Irmelin Indenbirken. Izjemo je storil le dvakrat: leta 2005, ko je prišel z Gisele Bündchen, in leta 2020 v družbi Camile Morrone.

Letos se mu je nagrada izmuznila.