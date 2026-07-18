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GLASBENIK

Inka Panchito: Perujec, ki Slovence uči pozabiti na skrbi (Suzy)

Ko glasbenik, čigar pravo ime je Francisco Soto, vzame v roke katero od svojih številnih piščali, se zdi, kot da se čas za trenutek ustavi. Perujec, ki v Sloveniji živi že več kot 25 let, z glasbo ohranja vez z Andi, njihovimi zgodbami in modrostjo prednikov.
Inka Panchito pravi, da ima glasba moč, da nas spomni, kako je biti spet otrok.

Inka Panchito pravi, da ima glasba moč, da nas spomni, kako je biti spet otrok.

Med nastopajočimi je bil tudi multinstrumentalist Boštjan Gombač.

Med nastopajočimi je bil tudi multinstrumentalist Boštjan Gombač.

Zvočna terapevtka Gaja Klas je poskrbela za poglobljeno doživetje zvočnih vibracij.

Zvočna terapevtka Gaja Klas je poskrbela za poglobljeno doživetje zvočnih vibracij.

Žiga Birsa je na festivalu vodil tudi skupinsko bobnanje.

Žiga Birsa je na festivalu vodil tudi skupinsko bobnanje.

V zadnjih letih Inka ljubiteljsko izdeluje tudi keramične posodice, ki jih krasi s prepletom andske in slovenske kulture.

V zadnjih letih Inka ljubiteljsko izdeluje tudi keramične posodice, ki jih krasi s prepletom andske in slovenske kulture.

Inka Panchito pravi, da ima glasba moč, da nas spomni, kako je biti spet otrok.
Med nastopajočimi je bil tudi multinstrumentalist Boštjan Gombač.
Zvočna terapevtka Gaja Klas je poskrbela za poglobljeno doživetje zvočnih vibracij.
Žiga Birsa je na festivalu vodil tudi skupinsko bobnanje.
V zadnjih letih Inka ljubiteljsko izdeluje tudi keramične posodice, ki jih krasi s prepletom andske in slovenske kulture.
K. Š., Foto: Špela Urbanc
 18. 7. 2026 | 13:00
2:33
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Doma hrani več kot 350 glasbil, številna je izdelal sam. Zanj glasba ni le nastop ali poklic, temveč način življenja. »Glasba te spomni, kako je biti spet otrok – radosten, brezskrben in igriv,« Inka Panchito pravi z nasmehom, ki razkriva, da v to resnično verjame. Iz tega prepričanja je nastal tudi festival Musica Medicina na Mažijevem hribu, katerega idejni vodja je. Butični dogodek je v julijskih dneh že peto leto povezal glasbo, gib, ples in dihalne prakse ter udeležence spodbudil, da so se za trenutek ustavili, odložili skrbi in znova začutili stik s seboj.

Zdravilo za dušo

Panchito prihaja iz glasbene družine, glasbo je tudi študiral. Pot ga je najprej vodila v Nemčijo, nato ga je prav glasba pripeljala v Slovenijo. Na enem od evropskih festivalov je spoznal člane Akademske folklorne skupine France Marolt, njihovo povabilo ga je dokončno povezalo z našo deželo. »Ostal sem zaradi čudovite narave in dobrih ljudi,« pravi. V Sloveniji je pustil močan pečat tudi kot pionir latino kulture. Bil je med prvimi organizatorji večerov salse pri nas in kar petnajst let skrbel, da so ljubljanska plesišča živela v ritmih Latinske Amerike. Še danes nastopa kot glasbenik in didžej ter poučuje salso, s svojimi delavnicami in koncerti povezuje ljudi različnih generacij.

Preveč nas skrbi

Čeprav prihaja z drugega konca sveta, Slovenijo opisuje kot eno najlepših držav, hkrati opaža nekaj, česar sami pogosto ne vidimo. Preveč nas je strah in preveč skrbimo. »Za vsako stvar samo skrb, skrb, skrb,« pravi. Sam se življenju raje prepusti skozi glasbo. Ta ga vedno znova opomni, da življenje ni le breme, ki ga moramo nositi, temveč tudi igra, veselje in hvaležnost za trenutek, ki ga živimo. »Glasba zdravi, povezuje in nas spomni, kdo smo,« pravi. Najbolj ga osreči, ko na festivalu Musica Medicina srečuje nasmejane obraze in oči, ki žarijo od veselja.

Zvočna terapevtka Gaja Klas je poskrbela za poglobljeno doživetje zvočnih vibracij.
Zvočna terapevtka Gaja Klas je poskrbela za poglobljeno doživetje zvočnih vibracij.

Žiga Birsa je na festivalu vodil tudi skupinsko bobnanje.
Žiga Birsa je na festivalu vodil tudi skupinsko bobnanje.

V zadnjih letih Inka ljubiteljsko izdeluje tudi keramične posodice, ki jih krasi s prepletom andske in slovenske kulture.
V zadnjih letih Inka ljubiteljsko izdeluje tudi keramične posodice, ki jih krasi s prepletom andske in slovenske kulture.

Med nastopajočimi je bil tudi multinstrumentalist Boštjan Gombač.
Med nastopajočimi je bil tudi multinstrumentalist Boštjan Gombač.

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