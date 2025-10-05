Irena Debeljak (bralka dušnega zapisa): V Sloveniji se začenja vstajenje luči (Suzy)

»Ni res, da si družino izberemo sami. Duše, ki nosijo božansko esenco, so bolj ali manj zasužnjene in nimajo možnosti odločati, kam bodo šle.«
Pomembno ozdraviti rane, čustva, ki izhajajo iz vzorcev, od prednikov ali iz prejšnjih življenj, pravi. Foto: osebni arhiv
Iz vpogledov v dušne zapise razkriva, kaj se v resnici dogaja na Zemlji. Svetle, božanske duše, ki so njene prvotne prebivalke, so namreč ugrabljene s strani roparskih nezemeljskih ras, ki se hranijo z njihovo energijo. Da bi jo dobile, so ustvarile matrico, v kateri držijo svetle duše ujete v negativnost, da trpijo in odplačujejo karmo, ki sploh ni njihova, ampak jim je bila vsiljena, ter se utapljajo v nepredelanih občutkih predniške linije. Zdaj je čas, da se osvobodijo!
Niso vse duše dobre in nimajo vse dobrih namenov. Foto: Getty images
Čuti, da je pomembno, da se oglasi, saj se zadnje ...