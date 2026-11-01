Irena in Leticia Yebuah: hvaležni za vrednote (Suzy)

Sestri Yebuah dokazujeta, da so najlepša življenjska popotnica vrednote, ki jih otroci ponesejo od doma. Kadar koli Irena in Leticia spregovorita o svojih starših, iz njunih besed veje hvaležnost za vse, kar so jim podarili. Nikoli ne pozabita na srčnost, ljubezen do družine, spoštovanje trdega dela in pripravljenost pomagati ljudem, ki potrebujejo podporo. Dobrodelnost nekateri označujejo za naivnost, toda dvojčici se zaradi takšnih očitkov ne nameravata odpovedati svojim prepričanjem. Vesta, da prava moč ni v posamezniku, temveč v skupnosti, ki zna stopiti skupaj in nikogar ne pusti samega.

Navsezadnje svet spreminjajo prav ljudje, ki so pripravljeni narediti nekaj dobrega, tudi kadar za to ne pričakujejo ničesar v zameno. Čeprav sta si navzven neverjetno podobni, je vsaka samosvoja, s svojim značajem, mnenji in pogledom na dogajanje v družbi. Seveda se ne strinjata vedno, a ljubezen ne zahteva, da razmišljamo enako. Pomembneje je, da se znamo poslušati, spoštovati in ostati povezani tudi takrat, ko imamo različne poglede.