Irena in Leticia Yebuah: še vedno praznujejo vsi skupaj (Suzy)

Osebni praznik sester Irene in Leticie Yebuah ni zgolj datum na koledarju. Bolj je podoben obredu čaščenja pristnih odnosov, ki so jima bili položeni v zibelko. »Vedno znova sva srečni in hvaležni, da lahko še praznujeva rojstni dan z dvema najbolj zaslužnima za najin obstoj,« pravita dvojčici in se zahvaljujeta tudi tistim, ki ju imajo zares radi in se trudijo, da je njun dan obogaten s čudovitimi pozornostmi. Vsako leto se miza šibi pod dvema slastnima tortama – tokrat je bila ena sadna, druga čokoladna. Vse se je začelo doma, kjer so vrednote od nekdaj dišale po trdnih vezeh in dostojanstvu. Kar sta prejeli, sta brez napora prenesli naprej, v svoji družini, v katerih vladata povezanost in nežna skrb. Vsaka na svoj način ustvarjata svet, v katerem so otroci slišani, partnerji spoštovani, dnevi prežeti z drobnimi gestami ljubezni. Irena in Leticia nista le sestri. Sta dokaz, da prava vzgoja ustvari ženske, ki znajo ljubiti, voditi in hkrati ostati mehke.