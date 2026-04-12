Irena Shyama Hlebš dobila najlepše darilo za rojstni dan (Suzy)

Irena Shyama Hlebš je na zaslonu RTV Slovenija vedno delovala zbrano in sijoče. A nič ne preseže svetlobe, ki jo prinese rojstvo. Tokrat ni šlo za oddajo, temveč za trenutek, ki je spremenil vse. »Moj letošnji rojstni dan ima prav posebno težo in lepoto. Ne zaradi drugačnega praznovanja, kot sem jih bila vajena doslej, temveč ker je v petek v moje naročje prišlo najdragocenejše darilo,« je mamica opisala veliko življenjsko prelomnico. »Lucas je začel svoje potovanje po tem svetu in mi razkril povsem novo dimenzijo življenja – takšno, ki je predvsem polna ljubezni,« je še sporočila presrečna voditeljica, ki ji je velikonočni čas prinesel največje veselje. Čas se je upočasnil, nepomembno je odpadlo. Ostala je čista, nežna in brezpogojna vez dveh src, združenih za vedno.

