Irena Vidic, glasbenica: Brez zahtevnih pedagogov ni odličnosti (Suzy)

GLASBENICA

Biti prvi ni vedno prednost, saj moraš zbrati dovolj poguma in moči, da orješ ledino. A naši izjemni vokalistki to uspeva že štiri desetletja in pol.

Njena pot je razgibana in zveni kot najlepša melodija – naj bo zaigrana s flavto, odeta v narodnozabavno maniro ali izpiljena do popolnosti jazza. Vsega, česar se loti, se loti z odliko. Učenka je postala profesorica in mentorica novim generacijam, ki so ji hvaležne za neprecenljivo znanje. S svojim glasom tako boža srca in zdravi dušo. Irena Vidic je bila del prve, povabljene generacije jazz oddelka na srednji glasbeni šoli v Ljubljani. Skozi marsikatera vrata je vstopila kot pionirka. Ne, ker bi si to posebno želela, temveč ker drugače ni šlo. Nekateri ljudje ne stopajo po že uhojenih ...