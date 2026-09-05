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DOBRODELNI OPERNI MARATON

Irena Yebuah Tiran bo tekla za mlade talente (Suzy)

Nekje med prvim in dvainštiridesetim kilometrom se lahko zgodi marsikaj. Človek utrujenost zamenja za vztrajnost, kaplje znoja za nasmeh, običajen tek za nekaj pomembnejšega. Operna diva bo letos naredila prav to – tek bo spremenila v glasbo, glasbo v srečanje, vse skupaj v pomoč tistim, ki jo potrebujejo.
Pridružite se ji lahko med tekom ali jo ob progi spodbudite z glasnim navijanjem.
Pridružite se ji lahko med tekom ali jo ob progi spodbudite z glasnim navijanjem.
Tomaž Mihelič, FOTO: Boštjan Pucelj
 5. 9. 2026 | 13:00
2:47
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Trinajstega septembra bo pod idejno zasnovo Irene Yebuah Tiran že tretjič potekal Dobrodelni operni maraton. Pobudnica, ki jo tek navdušuje že od mladih nog, bo 42 kilometrov od Otočca prek Novega mesta, Šentjerneja in Škocjana do Šmarjete pretekla v lahkotnem tempu. A to ne bo čisto običajen maraton. Ob poti jo bodo pričakala pevska postajališča, na katerih bodo z njo zapeli glasbeni prijatelji, zazvenele pa bodo tudi operne melodije, med njimi znamenita Verdijeva Napitnica iz Traviate. Kdor ima dovolj moči, poguma in vztrajnosti, bo lahko z Ireno premagal celotno traso ali vsaj njen del. ...
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