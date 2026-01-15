  • Delo d.o.o.
ZVEZDE INSTAGRAMA

Irena Yebuah Tiran: Prinašalka vsega lepega (Suzy)

Ta izjemna ženska v sebi nosi ogromno svetlobe.
Dve družini, eno srce

Utrinek, ko sta s sestro Leticio uživali otroško igrivost.

Vez z mamo Afriko je neizmerno močna in komaj čaka, da se lahko poda na to čudovito celino.

Irena je vedno polna najlepših želja.

Na kopnem ali v vodi, povsod se dobro počuti.

Tudi v vlogi nune zna blesteti, kot je to počela v muzikalu Moje pesmi, moje sanje.

Nista le dvojčici, ampak tudi najboljši prijateljici.

Operna diva, ki očara z glasom in stasom.

Tekaški dvojec je nanizal že na tisoče kilometrov.

Obožuje naravo, zato ne preseneča, da se rada sprošča v domačem zelenjavnem in cvetličnem vrtu.

Na instagramu se je prvič pojavila maja 2012 s fotografijo prvorojenca.

Močno podporo in vzor ima v starših.

Tomaž Mihelič, FOTO: Osebni arhiv/Instagram
 15. 1. 2026 | 06:00
0:46
Svojega glasu ne uporablja le za bravurozno prepevanje opernih arij, ampak z njim širi zavedanje o medsebojnem sožitju z vso raznolikostjo, ki nas bogati. Z igralskim talentom se vživlja v navdihujoče like, z vzdržljivostjo premaguje tekaške kilometre, z barvami lepša svet in mu daje nove odtenke. Sama ali z dvojčico Leticio je ognjenik neusahljive energije.

Več iz teme

Irena Yebuah TiranSuzyzvezde instagrama
