Iris Mulej ne tarna: Optimizem je kot disciplina (Suzy)

Ob spoprijemanju z zahtevnimi časi, v katerih se je znašel svet, ima Iris Mulej, nekdanja manekenka, danes srečna mama, pristop, ki mu nimamo česa očitati. Pravi, da optimizem ni stvar puhlih nasmehov in opazovanja sveta skozi rožnata očala, ampak je posledica treninga. Pri štiriinštiridesetih letih verjame, da življenje ne postane boljše, ker se pretvarjamo, da je vse super, temveč ker uma zavestno ne hranimo s strahom, jezo in zamero. »Če izžarevamo strah in negativnost, ju bomo tudi privlačili,« je prepričana. Sama raje verjame v dobre razplete – ker jo to ohranja mirno in funkcionalno. Slabe izkušnje poskuša čim prej 'pospraviti' in jih dojeti kot lekcije, ne kot breme. Po njenem mnenju se nam z zavestnim delom na sebi res spremeni tudi življenje – ne čudežno, ampak počasi, trmasto in vztrajno. Tako kot večina stvari, ki res delujejo.

Uživa v materinstvu in optimizmu.