Slovenka, mama dveh otrok, razkriva: Spoznala sva se na tinderju (Suzy)

SREČNA

Iris Ošlaj je po ločitvi navdih našla v novi ljubezni, ki ji je dala krila, predvsem pa je dovolila življenju, da jo znova preseneti.

Vse, kar je pevka Iris Ošlaj čutila v preteklih mesecih, je prenesla v čutno zgodbo, v kateri se lahko najde vsak, ki je kdaj ljubil, izgubil ljubezen in znova verjel vanjo. Pesem Čez vse galaksije je strastna in energična, tako kot čustva, ki so v njej sprožila nov val ustvarjalnosti in izražanja sebe. »Lepo je, ko se po težjem obdobju solze počasi umaknejo in spet začutiš veselje in vnemo do dela in življenja. Ko je rasla moja notranja moč, se je vrnila samozavest na odru in želja po drugačni, bolj energični glasbi, ki mi je pisana na kožo. Pika na i, ki mi je potrdila, da se premikam v ...