Iris Vinski, pevka: Nasprotujemo površinskemu dojemanju sveta (Suzy)

TREMOR

Na slovenski glasbeni sceni se vse redkeje pojavljajo mlade rock skupine, ki že od prvega nastopa jasno vedo, kdo so in kaj želijo povedati. Tremor je ena izmed njih.

Štiričlansko zasedbo sestavljajo Iris Vinski, Ian Štrucelj, Bor Kunič in Niko Homan. Glasbeniki iz Ljubljane, Črnomlja in Podturna kljub svojim zgodnjim dvajsetim letom samozavestno in brezkompromisno ustvarjajo avtorsko glasbo. S pevko skupine smo se pogovarjali ob izidu novega singla Komm, komerciala, ki napoveduje tudi prvi album Iris, kdaj ste začutili, da je rock vaša pot? Starši so od nekdaj poslušali punk rock, od The Clash in Pankrtov do Dead Kennedys, tako da je rock očitno v mojem DNK (smeh). V gimnaziji me je potem navdušil še jugoslovanski novi val, predvsem Šarlo Akrobata, Boye ...