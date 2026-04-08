Iskrena Kim Novak: ne želi, da bi jo igrala Sydney (Suzy)

Kim Novak je za The Times povedala, da se ji Sydney Sweeney ne zdi primerna, da bi jo upodobila v biografskem filmu Škandalozno, ki bo prikazal njen romantični odnos s Sammyjem Davisom mlajšim iz leta 1957. »Nikoli je ne bi odobrila,« je povedala triindevetdesetletna legenda in dodala, da mlada igralka po njenem mnenju preveč izstopa od 'pasu navzgor'. Skrbi jo, da bi film z izbrano igralko poudaril spolno plat zveze, ki je takrat vzbudila polemike zaradi predsodkov o medrasnih razmerjih. Februarja 2024 je bilo razkrito, da je film v režiji Colmana Dominga v nastajanju in da bo Sydney igrala Kim, Sammyja David Jonsson. Oktobra 2025 je izbranka zaupala, da bo začela snemati po koncu tretje sezone serije Evforija in da je neizmerno počaščena, da bo oživila Kim. »Ona je tako čudovita igralka. Njena zgodba je po mojem še vedno aktualna, saj se je spopadala s Hollywoodom in njegovim nadzorom intimnih razmerij, zasebnega življenja ter javne podobe. Zdi se mi, da se lahko na več načinov poistovetim s tem,« je dejala.

