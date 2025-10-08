Iskrena mama Indira Ekić: Zarečenega kruha se največ poje (Suzy)

Slovenska vplivnica Indira Ekić, ki smo jo spoznali v resničnostnem šovu The Biggest Loser Slovenija, se je konec lanskega leta s srčnim izbrancem Maticem Kolencem razveselila rojstva prvega otroka. Dobila sta sina, ki sta mu nadela ime Kai.

Indira je odkrito spregovorila o izzivih materinstva, ki je velikokrat naporno, a hkrati tudi čudovito in nagrajujoče. »Ta vloga me je spremenila na različne načine. Stara Indira je bila brezskrbna, polna energije in vedno pripravljena za šale. Na glas je govorila, da bo njenega otroka nekega dne pazila varuška in bo še vedno hodila na zabave in jadranje. Poglejte me zdaj. Postala sem mehkužec,« je zaupala spletnim prijateljem.

Dodala je še, da je vsak dan znova presenečena nad dejstvom, da kljub neprespanim nočem dobro deluje. Čeprav je uspešna podjetnica, zdoma še ni bila dlje, saj čuti, da jo sin zdaj najbolj potrebuje. »Od njegovega prvega meseca me ob njem ni bilo vsega skupaj kake pet dni. In vsakič si želim čim prej domov. Vem, da bi si morala vzeti več časa zase in za partnerja, a trenutno ne morem,« je še priznala.