Iskrena Sandra Debelak (Skrito v raju): vraževerje ji ni tuje (Suzy)

Igralka Sandra Debelak, ki se je slovenskim gledalcem priljubila z vlogo Ines Stražar v seriji Skrito v raju, igralske izkušnje pa je nabirala tudi v mehiških telenovelah, je pred kratkim obiskala grad Bogenšperk, kjer se je kot gostja presenečenja v okviru projekta Prijazno življenje pridružila šestim članom društva Šola zdravja iz Grosuplja. Ker so z gradom povezane zgodbe o čarovništvu, je pogovor nanesel na vraževerje in nekoliko skrivnostnejše teme. Sandra je priznala, da je tudi sama precej vraževerna, v smehu pa dodala, da ima očitno v sebi nekaj 'čarovniških genov'.

Razkrila je še zanimivo podrobnost iz svojega zasebnega življenja. Doma ima namreč kar nekaj kristalov, ki jih ob polni luni izpostavi mesečini, da bi jih napolnila z energijo. Čeprav so se udeleženci s priljubljeno igralko srečali prvič, se je druženje ob odlični grajski kulinariki hitro razvilo v sproščen in prijeten pogovor. Navdušila jih je s svojo neposrednostjo, toplino in pozitivno energijo, nad novo družbo je bila prijetno presenečena tudi sama. Obisk, ki so ga zaznamovale zgodbe o čarovnicah in Sandrina zanimiva razkritja, se je tako spremenil v prisrčno doživetje, ki je vsem pričaralo nasmeh na obraz.