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ZASEBNO ŽIVLJENJE

Iskrena Sandra Debelak (Skrito v raju): vraževerje ji ni tuje (Suzy)

Razkrila je zanimivo podrobnost iz svojega zasebnega življenja.
Sandra pravi, da verjame v moč kristalov in lunine energije.
Sandra pravi, da verjame v moč kristalov in lunine energije.
A. K., Foto: Prijazno življenje
 16. 11. 2026 | 10:25
1:24
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Igralka Sandra Debelak, ki se je slovenskim gledalcem priljubila z vlogo Ines Stražar v seriji Skrito v raju, igralske izkušnje pa je nabirala tudi v mehiških telenovelah, je pred kratkim obiskala grad Bogenšperk, kjer se je kot gostja presenečenja v okviru projekta Prijazno življenje pridružila šestim članom društva Šola zdravja iz Grosuplja. Ker so z gradom povezane zgodbe o čarovništvu, je pogovor nanesel na vraževerje in nekoliko skrivnostnejše teme. Sandra je priznala, da je tudi sama precej vraževerna, v smehu pa dodala, da ima očitno v sebi nekaj 'čarovniških genov'.

Razkrila je še zanimivo podrobnost iz svojega zasebnega življenja. Doma ima namreč kar nekaj kristalov, ki jih ob polni luni izpostavi mesečini, da bi jih napolnila z energijo. Čeprav so se udeleženci s priljubljeno igralko srečali prvič, se je druženje ob odlični grajski kulinariki hitro razvilo v sproščen in prijeten pogovor. Navdušila jih je s svojo neposrednostjo, toplino in pozitivno energijo, nad novo družbo je bila prijetno presenečena tudi sama. Obisk, ki so ga zaznamovale zgodbe o čarovnicah in Sandrina zanimiva razkritja, se je tako spremenil v prisrčno doživetje, ki je vsem pričaralo nasmeh na obraz.

Igralka je s svojo toplino in neposrednostjo navdušila člane grosupeljskega društva Šola zdravja.
Igralka je s svojo toplino in neposrednostjo navdušila člane grosupeljskega društva Šola zdravja.

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