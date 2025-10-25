Iskrena Senidah: Snemala bi z Avseniki (Suzy)

Pesem Slađana je Senidah pred sedmimi leti izstrelila med največje balkanske zvezdnice, od takrat s svojimi uspešnicami kraljuje na vrhovih glasbenih lestvic na področju nekdanje skupne države. Pevka, ki je svojo pot začela tlakovati v skupini Muff, se bo v prihodnjih tednih intenzivno pripravljala na decembrski koncert v Stožicah, ki ga je napovedala že v začetku leta. Na velikem odru zagotovo ne bo manjkalo glasbenih gostov, s katerimi je v zadnjih letih snemala duete.

Doslej se je sicer vedno odločala za tuje izvajalce, med katerimi sta Dino Merlin in RAF Camora, zato je bilo le vprašanje časa, kdaj bo omenila, kdo od domačih glasbenikov jo tako vznemirja, da bi z njim oziroma z njo posnela duet. Njen odgovor bo mnoge presenetil, saj je Senidah priznala, da si želi snemati z Ansamblom Saša Avsenika. »Ne vem pa, če bi bili oni za to,« se je zasmejala in priznala, da se Stožic veseli kot deklica, ki se ji bodo izpolnile velike sanje.