Iskreni Dare Kaurič: Včasih smo bili bolj povezani (Suzy)

Dare Kaurič se z novo skladbo Ne delajo več takih, kot smo mi hudomušno ozira na čase, ko naj bi bili odnosi med ljudmi bolj pristni. Ob tem hitro poudari, da preteklosti ne želi idealizirati. »Vse je podrejeno všečnosti na sto in en način in postaja vse bolj izumetničeno,« razmišlja ter dodaja, da bi bilo morda dobro »malo potegniti zavoro«. Navdih za naslov pesmi je dobil v domačem lokalu, kjer različne generacije rade pripovedujejo, kako lepo je bilo nekoč. Sam na to gleda bolj sproščeno.

»V vsakem obdobju ti je lahko lepo. Rad živim za zdaj, za ta trenutek.« Priznava pa, da je bilo nekoč več druženja iz oči v oči: »Spremembe so logične, je pa res, da smo se včasih dosti več družili.« Nova pesem je tako značilna mešanica nostalgije, humorja in samoironije. »Moja besedila so zmeraj kombinacija realnosti in malce cinično-sarkastičnega pogleda na svet. Kdor razume – razume, kdor ne, mu pač ni pomoči,« se namuzne. Njegova nostalgija zato ne zveni kot tarnanje, temveč kot hudomušen opomnik, da pristnost še vedno nekaj šteje.