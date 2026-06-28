Iskreni Gašper Rifelj: »Na dopustu išče mir, ne zabave« (Suzy)

»V resnici sem človek, ki laže prenaša vročino kot mraz, zato se poletja vedno veselim in me pretirana vročina niti ne moti,« pravi pevec. Še posebno obožuje dolge poletne večere, ki imajo po njegovih besedah posebno energijo, seveda v dobri družbi in ob osvežilni pijači. Na letošnji dopust se bo odpravil nekoliko pozneje kot običajno.

Na dopustu najbolj uživa v miru, tišini in dragocenih trenutkih s sinovoma. FOTO: osebni arhiv

Sredi julija, le nekaj dni po nastopu na Melodijah morja in sonca, bo odpotoval na hrvaški otok Lastovo, ki si ga je že dolgo želel obiskati. Ker je večino leta obkrožen z ljudmi in med vikendi z nastopi na porokah skrbi za dobro voljo svatov, na dopustu najbolj ceni povsem drugačno vzdušje. »Rad imam mir, samoto in tišino, ki ju prijetno začinita moja sinova,« z nasmehom pove glasbenik. Za jesen napoveduje izid svojega drugega studijskega albuma in koncertno turnejo, zato mu razlogov, da si pred tem privošči nekaj zasluženega počitka, zagotovo ne manjka.