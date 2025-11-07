  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
JADRANJE

Iskreni Jure Godler: tu ni bil še nikoli v življenju (Suzy)

Čeprav so prizori izjemno slikovito opisani, nam je avtor zaupal, da nikoli v življenju še ni dopustoval oziroma bil na jadrnici.
Mož številnih talentov si je od nekdaj želel napisati roman v slogu priljubljene Agathe Christie.
Mož številnih talentov si je od nekdaj želel napisati roman v slogu priljubljene Agathe Christie.
A. K., FOTO: Marko Delbello Ocepek
 7. 11. 2025 | 13:00
 7. 11. 2025 | 13:09
1:21
A+A-

Jadranje naj ni bilo sproščujoče in nenevarno, valovi naj bi predvsem zibali misli, ne trupel. A voditelj, humorist in imitator Jure Godler se je z novo kriminalko Mrtvi kot odločil idilično jadrnico spremeniti v prizorišče zločina.

Z romanom, ki ga je nedavno poslal v svet in že prodal prvi natis, odpira drugačno poglavje v njegovem literarnem ustvarjanju in predstavlja zanimivega knjižnega junaka – detektiva Hermana Arha.

Čeprav so prizori izjemno slikovito opisani, nam je avtor zaupal, da nikoli v življenju še ni dopustoval oziroma bil na jadrnici, zato je njegova izbira prizorišča zločina še toliko zanimivejša. Z najbolj krvavo zgodbo doslej, ki jo je pisal vso zimo, se je podal v vode klasične kriminalke, kar je bila zadnja leta njegova velika želja.

Ne skriva, da je pri pisanju novega romana sledil zgledom legendarne Agathe Christie in se poklonil žanru, ki temelji na dvomih, namigih in nepričakovanih obratih. »Sem velik oboževalec Poirota. Njegove zgodbe sem že v osnovni šoli bral za zabavo,« je iskren.

 

Več iz teme

Jure GodlerSuzyknjigakriminalkeliteraturajadranje
ZADNJE NOVICE
13:05
Bulvar  |  Domači trači
ČLOVEŠKA ZLOBA NE POZNA MEJA

Znani Slovenec razkril, kako bizarno sporočilo je prejel v aplikaciji za zmenke

Med drugim ga je napadel z besedami, da se je »zredil kot pujs«.
7. 11. 2025 | 13:05
13:00
Bulvar  |  Suzy
JADRANJE

Iskreni Jure Godler: tu ni bil še nikoli v življenju (Suzy)

Čeprav so prizori izjemno slikovito opisani, nam je avtor zaupal, da nikoli v življenju še ni dopustoval oziroma bil na jadrnici.
7. 11. 2025 | 13:00
13:00
Lifestyle  |  Polet
MED SEZONO GRIPE

Zakaj vadba z gripo lahko ogrozi zdravje in celo življenje

Vadba z gripo ni znak vztrajnosti, temveč tveganje za zdravje.
7. 11. 2025 | 13:00
12:56
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Ne boste verjeli, zakaj bi morali kakije obrniti na glavo

Preprost trik, ki ga poznajo le izkušeni vrtičkarji, poskrbi, da kaki ostane lep, sladek in brez gnilih madežev.
7. 11. 2025 | 12:56
12:11
Novice  |  Kronika  |  Doma
ROP

Groza! Ste slišali, kaj sta mu v Šentjerneju naredila nasilneža, ki so ju prijeli v romskem naselju?

Na Trdinovi cesti so policisti prijeli 24-letnega ter 20-letnega osumljenca ropa.
7. 11. 2025 | 12:11
12:03
Novice  |  Svet
POROKA Z VOJAŠKIM PRIDIHOM

Rusi ne morejo verjeti: Putinova »barbika« Katja Mizulina rekla »da« – v okupiranem Donbasu! (VIDEO)

Posnetek njune poroke, ki se je odvila v okupiranem Donecku, se je hitro razširila po ruskih družbenih omrežjih.
7. 11. 2025 | 12:03

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
BLACK FRIDAY

Znana slovenska vplivnica na sodišču?

Petro Parovel so opazili pred sodiščem, kjer se je zbralo tudi nekaj protestnikov, vendar nihče natančno ne ve, kaj se dogaja.
7. 11. 2025 | 08:38
Promo
Lifestyle  |  Stil
AMBIENT IN DOM PLUS

Ne zamudite sejmov notranje opreme in prenove doma

Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
3. 11. 2025 | 10:49
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ODPORNOST

Več kot 400 inženirjev na sledi napadalcem

Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
3. 11. 2025 | 10:58
Promo
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

V zadnjem letu prevozili 1,45 milijona kilometrov (video)

Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
3. 10. 2025 | 09:18
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOTRANJA VRATA

Zakaj je zdaj najboljši čas za nakup notranjih vrat?

Do 17. novembra lahko v času sejma DOM+ in Ambient v prodajnih salonih LIP BLED izkoristite poseben sejemski popust.
7. 11. 2025 | 11:04
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

»Vsak drugi objekt v Sloveniji je zgrajen z našim cementom« (video)

Sogovornik Primož Smrekar o tem, zakaj je cement temelj sodobne družbe in kako ga narediti prijaznejšega okolju.
5. 11. 2025 | 13:14
Promo
Novice  |  Slovenija
VIRUTALNI STREŽNIKI

Zakaj izbrati slovenski oblak?

Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
27. 10. 2025 | 11:56
Promo
Razno
GRADNJA IN OBNOVA

Najpogostejša napaka lastnikov starih hiš – in kako jo popraviti v enem dnevu!

Na stenah stavb se pogosto srečujemo s pojavom konstrukcijskih razpok, ki so posledica posedenih temeljev.
Promo Slovenske novice5. 11. 2025 | 10:29
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Kdo so ljudje, ki spakirajo kovčke, ko pride do incidenta, in odidejo?

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Supermoč

Voditelj ima nalogo služiti ekipi

Trajnost ni nova religija, je nova pismenost. Ali jo govorimo tekoče, glasno ali šepetaje, je vprašanje, ki obravnava našo zavzetost in resno namero.
6. 11. 2025 | 08:34
Promo
Novice  |  Slovenija
BREZ BANKE

Nova priložnost, prazna blagajna: kako do denarja brez zapletov

Kako lahko podjetja danes financirajo rast, naročila in zaloge – brez banke in brez čakanja.
1. 11. 2025 | 08:04
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ČOKOLADNO

Nova raven kremastega užitka

Okus, aroma in neverjetno kremasta tekstura … To je nova čokolada, zaradi katere boste dieto dokončno postavili na pavzo.
6. 11. 2025 | 12:59
Promo
Lifestyle  |  Stil
PROGRAMSKA OPREMA

Prihaja dan samskih: razprodaje, ki jih ne smete zamuditi

Single's Day (dan samskih), znan tudi kot dvojna enica, ni le še en datum (11. november) na koledarju.
22. 10. 2025 | 09:36
Promo
Novice  |  Slovenija
POGOZDOVANJE

Z brezpilotnimi letalniki nad posledice

V podjetju Radenska že šest let skrbijo za obnovo gozdov, ki so jih prizadele naravne ujme ali požari.
1. 11. 2025 | 09:52
Novice  |  Slovenija
DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE 2025

Prijave so že odprte: v živo spoznajte letošnje prejemnike prestižnih priznanj

Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
3. 11. 2025 | 08:54
Promo
Novice  |  Slovenija
JAVNI RAZPIS

Nov razpis za 100.000 evrov

Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
Promo Slovenske novice3. 11. 2025 | 11:05
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HALKUX VALGUS

Kako uspešno zdravimo hallux valgus?

Se spopadate z bolečo izboklino ob palcu stopala in neprijetnim občutkom pri hoji ali nošenju čevljev? Najverjetneje gre za deformacijo hallux valgus.
4. 11. 2025 | 08:47
Promo
Novice  |  Slovenija
POŠTA SLOVENIJE

Preobrazba Pošte Slovenije: kam plujejo v prihodnosti

Karmen Lebe Grajf poudarja, da Pošta Slovenije ostaja ključni del državne infrastrukture in zanesljiv partner v razvoju e-trgovine.
5. 11. 2025 | 15:13
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

»Potihem si želim, da bi spet imel čas za ples«

Na dan 23. oktobra 2025, ko so mediji poročali o 7000 evrih za kvadratni meter nepremičnine v Ljubljani, Zoran Đukić iz Stoja Trade v podkastu Supermoč razgrne svojo formulo: nepremičnine kot umetnost, lastništvo kot svoboda, ljudje kot največji kapital.
5. 11. 2025 | 09:47
Promo
Novice  |  Slovenija
KAPITALSKI TRGI

Slovenski kapitalski trgi v pričakovanju velikih sprememb (video)

Slovenski vlagatelji dobivajo nove priložnosti: reguliran kriptosvet, prihod Vzajemne na borzo in davčno ugodno dolgoročno varčevanje.
4. 11. 2025 | 09:24
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki