Iskreni Jure Godler: tu ni bil še nikoli v življenju (Suzy)

Jadranje naj ni bilo sproščujoče in nenevarno, valovi naj bi predvsem zibali misli, ne trupel. A voditelj, humorist in imitator Jure Godler se je z novo kriminalko Mrtvi kot odločil idilično jadrnico spremeniti v prizorišče zločina.

Z romanom, ki ga je nedavno poslal v svet in že prodal prvi natis, odpira drugačno poglavje v njegovem literarnem ustvarjanju in predstavlja zanimivega knjižnega junaka – detektiva Hermana Arha.

Čeprav so prizori izjemno slikovito opisani, nam je avtor zaupal, da nikoli v življenju še ni dopustoval oziroma bil na jadrnici, zato je njegova izbira prizorišča zločina še toliko zanimivejša. Z najbolj krvavo zgodbo doslej, ki jo je pisal vso zimo, se je podal v vode klasične kriminalke, kar je bila zadnja leta njegova velika želja.

Ne skriva, da je pri pisanju novega romana sledil zgledom legendarne Agathe Christie in se poklonil žanru, ki temelji na dvomih, namigih in nepričakovanih obratih. »Sem velik oboževalec Poirota. Njegove zgodbe sem že v osnovni šoli bral za zabavo,« je iskren.