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NENAVADNA ZGODBA

Iskreni Klemen Slakonja: po koncu snemanja v abstinenčni krizi (Suzy)

Tudi Katarini je dala misliti vloga Marije, ki vstane od mrtvih in dobi novo priložnost.
Po koncu snemanja že pogreša filmske kamere.

Po koncu snemanja že pogreša filmske kamere.

Katarina in Klemen sta se znašla v nenavadni zgodbi o ljubezni, ki premaga celo smrt.

Katarina in Klemen sta se znašla v nenavadni zgodbi o ljubezni, ki premaga celo smrt.

Režiser Vojko Anzeljc je po osmih letih pisanja scenarija končno dočakal zadnjo klapo.

Režiser Vojko Anzeljc je po osmih letih pisanja scenarija končno dočakal zadnjo klapo.

Po koncu snemanja že pogreša filmske kamere.
Katarina in Klemen sta se znašla v nenavadni zgodbi o ljubezni, ki premaga celo smrt.
Režiser Vojko Anzeljc je po osmih letih pisanja scenarija končno dočakal zadnjo klapo.
A. M., Foto: Ana Gregorič, Ema Križnik
 13. 11. 2026 | 13:00
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Po daljšem premoru se je Klemen Slakonja vrnil pred filmske kamere, in to v prav posebni vlogi. S Katarino Čas sta namreč končala snemanje nove slovenske komedije Marijino vstajenje, v kateri ljubezen ne pozna niti meje med življenjem in smrtjo. »Na začetku je bilo nekaj nervoze, ampak zaradi dobrih priprav sem pozabil na to, da me že dolgo ni bilo pred filmsko kamero. Počutil sem se kot doma in prav užival. Zdajle, po koncu snemanja imam kar malo abstinenčne krize,« priznava Klemen, ki ga je njegov lik Matjaža spodbudil k razmišljanju o ljubezni.

»Matjaž je praktični primer reka, da je ljubezen bolezen. Njegova močna neuslišana ljubezenska čustva ga porinejo na sam rob življenja.« Tudi Katarini je dala misliti vloga Marije, ki vstane od mrtvih in dobi novo priložnost. »Vsak stik s smrtjo sproži razmišljanje o življenju, predvsem mu postavi višjo ceno.« Film režiserja Vojka Anzeljca je po 28 snemalnih dneh zdaj v postprodukciji, Klemen pa je iz nenavadne ljubezenske zgodbe odnesel pomembno spoznanje: »Zelo tanka je meja med zaljubljenostjo in obsedenostjo.«

Katarina in Klemen sta se znašla v nenavadni zgodbi o ljubezni, ki premaga celo smrt.
Katarina in Klemen sta se znašla v nenavadni zgodbi o ljubezni, ki premaga celo smrt.

Režiser Vojko Anzeljc je po osmih letih pisanja scenarija končno dočakal zadnjo klapo.
Režiser Vojko Anzeljc je po osmih letih pisanja scenarija končno dočakal zadnjo klapo.

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