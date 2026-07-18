Iva in Aljoša Bagola: Zaljubljenost in ljubezen nista enaki (Suzy)

Galerija
Deseto obletnico poroke sta pred kratkim praznovala Iva Krajnc Bagola in Aljoša Bagola, ki imata hčerko Sofio. Ob lepem jubileju je Aljoša s sledilci delil deset najboljših zakonskih nasvetov, ki jih je zbral v skupnem desetletju. Med drugim poudarja, da je treba ločevati med zaljubljenostjo in ljubeznijo. »Zaljubljenost je krasen občutek,« pravi. »A ko smo z glavo v oblakih, partnerju ne delamo usluge, saj ga poveličujemo in si ustvarjamo nerealna pričakovanja. Zaljubljenost je zgolj biokemični ukrep, s katerim nas narava sili v razmnoževanje. Ljubezen pa pomeni varnost, premišljenost, potrpežljivost in komunikacijo.« Opozarja tudi na pomen čustvene in finančne pismenosti ter dodaja: »Odnos je trdo delo, ki zahteva, da se naučimo zrelo pogovarjati, pravočasno izražati svoje potrebe in zdravo postavljati meje.« Bravo, Iva in Aljoša, ter še na mnoga skupna leta!
Z oddajo e-poštnega naslova se prijavim na uredniške e-novice družbe Delo mediji d. o. o. Odjava je možna kadar koli prek povezave »Odjava« v vsakem sporočilu. Več v Politiki zasebnosti.