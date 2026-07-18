Iva in Aljoša Bagola: Zaljubljenost in ljubezen nista enaki (Suzy)

Deseto obletnico poroke sta pred kratkim praznovala Iva Krajnc Bagola in Aljoša Bagola, ki imata hčerko Sofio. Ob lepem jubileju je Aljoša s sledilci delil deset najboljših zakonskih nasvetov, ki jih je zbral v skupnem desetletju. Med drugim poudarja, da je treba ločevati med zaljubljenostjo in ljubeznijo. »Zaljubljenost je krasen občutek,« pravi. »A ko smo z glavo v oblakih, partnerju ne delamo usluge, saj ga poveličujemo in si ustvarjamo nerealna pričakovanja. Zaljubljenost je zgolj biokemični ukrep, s katerim nas narava sili v razmnoževanje. Ljubezen pa pomeni varnost, premišljenost, potrpežljivost in komunikacijo.« Opozarja tudi na pomen čustvene in finančne pismenosti ter dodaja: »Odnos je trdo delo, ki zahteva, da se naučimo zrelo pogovarjati, pravočasno izražati svoje potrebe in zdravo postavljati meje.« Bravo, Iva in Aljoša, ter še na mnoga skupna leta!

Takole sta pred desetimi leti stopila na skupno življenjsko pot.