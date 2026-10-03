Iva Krajnc Bagola: Otrokom ni treba olepševati sveta (Suzy)

ISKREN POGOVOR

Z igralko smo se pogovarjali o materinstvu in ženski samostojnosti, odnosu med mamo in hčerko ter o tem, zakaj se ji zdi pomembno, da odrasli ne pozabimo, kako intenzivno mladi doživljajo svet.

Pri Nini me je najprej pritegnila njena strast do poklica, ki z leti ni izgubila naboja, o svojem liku pravi igralka.

V tretjem delu priljubljene filmske zgodbe Gajin svet igra Nino, Gajino mamo in zdravnico, ki z Zdravniki brez meja pomaga ljudem na kriznih območjih. Njena predanost poklicu in tveganja, ki jih zaradi njega sprejema, postanejo eden osrednjih zapletov zgodbe. Igralko je pri liku pritegnila predvsem močna potreba po pomoči drugim ter dejstvo, da ob družini ohranja tudi svoj poklic in poslanstvo. Snemanje ji je prineslo precej akcije. Helikopter, slovenski specialci in tek po gozdu so bili zanjo nekaj novega, vse skupaj je dodatno otežila poletna vročina. V Gajinem svetu 3 igrate predano ...