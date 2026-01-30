Ivan Trajkovič: Sina učim, naj verjame v sanje (Suzy)

INTERVJU

Od tekmovalnega športa do razvedrilne oddaje je kvantni skok. A za mojstra različnih veščin je bila to mala malica, saj je naš najboljši taekwondoist pravi mojster v vzbujanju pozornosti.

Fizična moč in tehnika sta le drobca njegove celovite osebnosti, ki je obogatena z neverjetno širokim znanjem. To mu je odprlo vrata v drugačen svet, v katerem je občinstvo bistveno manj prizanesljivo kot na navijaških tribunah. Zaupal nam je, kako ga je zaznamovala huda sinova bolezen in zakaj so olimpijske sanje še vedno žive. Kaj vas je nagovorilo, da ste iz borilne uniforme smuknili v elegantno obleko lovca kviza Na lovu? Odkar pomnim, obožujem kvize. Že v osnovni šoli so me zanimali tovrstni formati. Soustvarjalec oddaje Male sive celice Darko Hederih je delal na naši šoli v Mariboru. ...