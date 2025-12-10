Iz Astro Suzy: leto 2026 prinaša okrevanje duše sveta

Za nami je leto puščavnika, ko smo hodili skozi svoje notranje puščave – utrujeni, a iskreni. Tam smo spoznali, da se svet ne zlomi, da bi nas kaznoval, temveč da bi nas predramil. Leto 2025 je bilo alkimistična peč, v kateri se je stara karma raztapljala v svetlobi razumevanja. In zdaj, ko se leto 2026 dvigne kot novo jutro, se kolo sreče začne vrteti. A to ni kolo naključij – to je kolo kozmične poravnave. Tisto, kar smo v tišini izčistili, se zdaj manifestira v obliki dogodkov, odnosov, razkritij in preobratov, ki nas bodo dvignili na novo raven. Tisti, ki ste zares delali na sebi, boste zdaj doživeli uspeh.

Karmična os devica-ribi

Srčika leta 2026 je most med redom in milostjo na osi devica-ribi, kjer se srečajo delo in predaja, razum in vera, telo in duša. Iz 'delam, da bi bil dovolj' nihamo v 'ustvarjam, ker sem eno z življenjem'. Zadnji stopinji – 29. device in rib, na katerih sta januarja Saturn in Neptun in kjer je bil septembrski mrk, nosita spomin sveta, ki se poslavlja, in napoved novega, ki se rojeva. Devica tako zapira ciklus dolžnosti, nadzora in služenja, ribi odpirajo vrata darmi – zaupanju, milosti in ustvarjanju iz duhovne povezanosti. Končuje se doba žrtvovanja, popravljanja in dokazovanja vrednosti, rojeva se doba predanosti, navdiha in soustvarjanja z višjim redom življenja. Tu se človek uči, da ni več tisti, ki mora vse popraviti, temveč sodeluje z vesoljem v dejanju ljubezni.

Čas ponovnega diha

Marsikdo bo sredi leta 2026 slišal odmev pogovora iz preteklosti – le da bo tokrat razumevanje popolnejše. Karma, ki je odzvanjala v ozadju, se bo zdaj slišala jasno. V odnosih se bodo odprle teme poštenosti, dolga, razumevanja in odpuščanja – ne kot moralna naloga, temveč kot notranja nuja duše, da se osvobodi ujetosti v stare zgodbe.

To je le kratek izsek iz napovedi, ki jo je za Astro Suzy pripravila Shana Flogie. V posebni izdaji lahko preberete odlične intervjuje, ki vam bodo nedvomno dali veliko misliti, prinaša pa tako numerološko napoved kot veliki letni horoskop, ki ga ne boste želeli zamuditi.