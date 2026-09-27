Iza in Anej Piletič: Isti kraj, druga zgodba (Suzy)

Štiri leta minejo, kot bi mignil, a v tem času se lahko spremeni skoraj vse. To lepo dokazujeta Iza in Anej Piletič, ki sta se na Maldivih znova postavila pred objektiv in primerjala dopustniški fotografiji. Isti raj, podobno sonce, a zgodba je danes povsem drugačna. Takrat sta bila v objemu sama, tokrat je njuno počitniško ekipo povečala hčerkica Ava Ela. Ob primerjavi spominskih utrinkov se vidi, koliko se je v teh letih spremenilo. Ne le njuna zunanjost, temveč predvsem energija.

V pogledih mladih staršev je več miru, zrelosti in predanosti, ki jo prinese novo življenjsko poglavje. Na srečo pa njuna prepoznavna vedrina ni izginila in še vedno z veseljem uživata v skupnih trenutkih. Bodisi doma ali na oddihu vselej dokazujeta, da prihod otroka ne pomeni, da je treba kopalke obesiti na klin in se posloviti od razvajanja. Res je, prtljage je več, urnik manj predvidljiv, kakšen koktajl je treba popiti nekoliko hitreje. Njuna maldivska primerjava lepo pokaže, da lahko mlada družina skupne užitke le še pomnoži.