Izboljšanje zdravja in samozdravljenje v sanjah (Suzy)

»Sanjski prostor je neposredno povezan z našo podzavestjo, ki nenehno upravlja z vsemi avtonomnimi procesi v fizičnem telesu, kot so delovanje srca, imunskega sistema, obnova celic, prebava in raven hormonskega ravnovesja. Še posebno so ponoči aktivna jetra. Če smo znotraj sna lucidni, lahko v trenutku stopimo neposredno v svoj prostor za regeneracijo. Tukaj ne prosimo za zdravje in ne prosimo Boga za čudež, ampak z močjo namere neposredno v implicitni red celic vpišemo jasen ukaz za obnovo,« pravi bioterapevt Marjan Ogorevc.

»Namensko lahko potujemo v notranjost lastnega telesa, vizualiziramo oboleli organ in vanj usmerimo dinamično svetlobo kreativne energije. Ker znotraj sanj ni linearnega časovnega zamika in gostega materialnega upora, ta visoka frekvenca trenutno in-formira celične tekočine. Znanstvenik Masaru Emoto je skozi fotografije kristalov zelo jasno dokazal spomin vode; v lucidnih sanjah to vodo v svojih celicah v sekundi prestrukturiramo v popolne, zdrave geometrijske kristale, kar v trenutku sproži biološko regeneracijo tkiva in začetek samozdravljenja v budni realnosti.«