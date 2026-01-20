  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SAMOZAVESTEN

Iznajdljivi Dejan Vunjak našel rešitev za moško nadlogo (Suzy)

Poglejte, kako si je zakril plešo.
Izguba las je lahko hud udarec za moški ponos, a ne za priljubljenega pevca.

Izguba las je lahko hud udarec za moški ponos, a ne za priljubljenega pevca.

Dokaz, kako iznajdljivo se je Dejan spravil nad plešavost.

Dokaz, kako iznajdljivo se je Dejan spravil nad plešavost.

Njegov legendarni oče Brendi si je na glavo poveznil klobuk, sin je ubral drugačno pot.

Njegov legendarni oče Brendi si je na glavo poveznil klobuk, sin je ubral drugačno pot.

Izguba las je lahko hud udarec za moški ponos, a ne za priljubljenega pevca.
Dokaz, kako iznajdljivo se je Dejan spravil nad plešavost.
Njegov legendarni oče Brendi si je na glavo poveznil klobuk, sin je ubral drugačno pot.
R. S., Foto: osebni arhiv/Instagram
 20. 1. 2026 | 21:00
A+A-

Marsikateremu frajerju upade samozavest, ko začne izgubljati lase. Nekateri se podajo v Turčijo, kjer so mojstri za presajanje naglavnega okrasja, bolj iznajdljivi pa na pomoč pokličejo mojstre za urejanje pričeske. Neka profesionalna maskerka je izpostavila Dejana Vunjaka, ki si je za nastop v osrednjem silvestrskem programu na prvem programu RTV Slovenija s povsem neinvazivnim pristopom zakril plešo. Obstajajo namreč različna barvila, ki delujejo kot nekakšna kamuflaža. Pevec je s tem navdihnil številne sotrpine, tudi tiste, ki svojega dela ne opravljajo pred kamerami. Na odličnem primeru so se naučili, da obstaja še drugačen način za rešitev največje moške nadloge. Moški o tem sicer zelo neradi govorijo, ampak so vse bolj prebrisani in znajo poskrbeti tudi za stvari, ki so bile včasih predvsem v domeni žensk.

Njegov legendarni oče Brendi si je na glavo poveznil klobuk, sin je ubral drugačno pot.
Njegov legendarni oče Brendi si je na glavo poveznil klobuk, sin je ubral drugačno pot.

Dokaz, kako iznajdljivo se je Dejan spravil nad plešavost.
Dokaz, kako iznajdljivo se je Dejan spravil nad plešavost.

Več iz teme

Dejan Vunjaklasjeplešarešitev
ZADNJE NOVICE
22:03
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Dva astrološka znaka, ki najpogosteje vztrajata v slabih zvezah: bojita se samote

Zanju so prazen dom, tišina v stanovanju in prazna polovica postelje hujši kot stalni prepiri ali popolna odtujenost.
20. 1. 2026 | 22:03
21:38
Bulvar  |  Tuji trači
IMA VELIKO TALENTOV

Konec za Meghan Markle, v tretje se ne bo vrnila

Za Netflix je posnela dve sezoni oddaje Z ljubeznijo, Meghan, odzivi pa so bili mešani.
20. 1. 2026 | 21:38
21:16
Bulvar  |  Domači trači
ALL STAR

Luka Dončić je zmagovalec po mnenju navijačev: ne boste verjeli, koliko glasov je prejel

Slovenski košarkarski zvezdnik je v letošnjem izboru za tekmo vseh zvezd prejel največ podpore v celotni ligi NBA.
Kaja Grozina20. 1. 2026 | 21:16
21:00
Bulvar  |  Suzy
SAMOZAVESTEN

Iznajdljivi Dejan Vunjak našel rešitev za moško nadlogo (Suzy)

Poglejte, kako si je zakril plešo.
20. 1. 2026 | 21:00
20:54
Novice  |  Kronika  |  Doma
DELOVNA NESREČA

Šok v Šempetru pri Gorici, delavec se je huje poškodoval pri čiščenju stroja

V delovni nezgodi na Goriškem se je poškodoval 48-letni delavec.
20. 1. 2026 | 20:54
20:38
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
NESREČA VLAKOV

V železniški nesreči umrla vsa družina, preživela le deklica (6): »Tavala je med razbitinami«

V Španiji žalujejo za 41 smrtnimi žrtvami najhujše železniške nesreče po letu 2013.
20. 1. 2026 | 20:38

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Se je Amerika odločila, da bo Kitajski odprla dostop?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki