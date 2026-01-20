Iznajdljivi Dejan Vunjak našel rešitev za moško nadlogo (Suzy)

Marsikateremu frajerju upade samozavest, ko začne izgubljati lase. Nekateri se podajo v Turčijo, kjer so mojstri za presajanje naglavnega okrasja, bolj iznajdljivi pa na pomoč pokličejo mojstre za urejanje pričeske. Neka profesionalna maskerka je izpostavila Dejana Vunjaka, ki si je za nastop v osrednjem silvestrskem programu na prvem programu RTV Slovenija s povsem neinvazivnim pristopom zakril plešo. Obstajajo namreč različna barvila, ki delujejo kot nekakšna kamuflaža. Pevec je s tem navdihnil številne sotrpine, tudi tiste, ki svojega dela ne opravljajo pred kamerami. Na odličnem primeru so se naučili, da obstaja še drugačen način za rešitev največje moške nadloge. Moški o tem sicer zelo neradi govorijo, ampak so vse bolj prebrisani in znajo poskrbeti tudi za stvari, ki so bile včasih predvsem v domeni žensk.

Njegov legendarni oče Brendi si je na glavo poveznil klobuk, sin je ubral drugačno pot.