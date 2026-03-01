Iznajdljivi Gušti: Hvala, sine! (Suzy)

Če kdo ve, da je slog stanje duha in ne barva suknjiča, je to Miha Guštin - Gušti. V njegovi omari namreč ni črnih oblek. Ne, ker bi jih preziral, temveč ker ima raje barve, tako v glasbi kot doma, kjer z ženo in tremi otroki ustvarja živahen, topel vsakdan. Ko sta se s Chantal odpravila na dogodek modnega oblikovalca Milana Gačanoviča, sta se morala držati zapovedane kode oblačenja. Ta je narekovala črnino – in tu se je zapletlo, kajti njegova omara ne vsebuje resnosti. Sledila je rešitev, skoraj filmska. Najstarejši sin Kris, ki s fanti iz skupine Joker Out osvaja svet, je imel na varnem shranjeno maturantsko obleko. Ta je bila na veliko srečo očetu kot ulita, četudi je med njima več desetletij razlike.

»Glasba očitno ohranja postavo,« se je Gušti pošalil, ko je zapenjal gumbe. Večer je minil v smehu, slogu in dokazovanju, da eleganca ni v blagovnih znamkah, temveč v zgodbah. Včasih tudi tistih, ki jih napišejo otroci in jih z veseljem nosijo starši.