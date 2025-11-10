Iznajdljivi Rajmond Debevec: z gipsom, vlakom in avtobusom v hribe (Suzy)

Najboljši strelec vseh časov in z olimpijskimi medaljami ovenčani Rajmond Debevec je človek nemirnega duha. Kljub desetletja dolgi zavidljivi karieri mu ne zmanjka elana za treninge in tekme. Po upokojitvi ima čas še za eno strast – gorništvo.

V zadnjih nekaj letih je osvojil številne vrhove. Sredi oktobra pa je pri nedolžnem spustu z Male Mojstrovke pri Vršiču doživel precej boleč padec na desno roko, ki se je končal z zlomom kosti tik nad zapestjem in mavcem, zaradi česar je moral odpovedati nastop na svetovnem prvenstvu v Kairu.

Vendar ga niti mavec ne ustavi. Ker ne more voziti avta, se znajde drugače, z javnim prevozom. »Grem se turista in iščem čim lažje pohodniške poti. Gips me še vedno ovira, a si kljub temu želim malo pretegniti noge, zato izbiram nezahtevne pohodniške poti z lepimi razgledi. Do vznožja se pripeljem z avtobusom ali vlakom,« razlaga šampion, ki je bil v zadnjih dneh na Javornikih, kjer ni bil od otroštva, pa na Lisci, Bledu in zagotovo ga bo pot odnesla še kam.