Iznajdljivi Zoran Dragić: Bahami po slovensko (Suzy)

Nič ne de, če se avgusta slovenske ceste spremenijo v parkirišče na kolesih. Zorana Dragića to očitno ne gane, saj ne vidi razloga, da bi sodeloval v tradicionalnem narodnem športu in se proti morju vozil s hitrostjo, pri kateri bi človek med čakanjem v koloni skoraj nabral še nekaj let delovne dobe. Košarkar si je raje omislil morje kar na vrtu. Nastala je prava mala vodna oaza. Za otroke je pripravljen manjši bazen, za odrasle precej večja modra laguna, v kateri se je mogoče namestiti udobno skoraj po olimpijsko.

Njegovo vodno kraljestvo.

Zoki je to dokazal tudi z izrazom zadovoljstva, kot da mu manjka le še koktajl z dežničkom. Za popoln poletni oddih poskrbi počivalnik pod pisanim senčnikom, nad katerim kraljuje napihljivi samorog. Ta je očitno zadolžen za bolj razkošen del ponudbe, medtem ko je kosmati hišni varnostnik prevzel resnejšo nalogo. Kuža se je udobno namestil kar v bazenu, pogledal proti objektivu in dal jasno vedeti: »Varnost zagotovljena. Vstopnine pa ne pobiram.«