Izpolnjene sanje Žige Jelarja: nova hiša, nova zmaga (Suzy)

Smučarski skakalec Žiga Jelar je vajen premikati meje na skakalnicah po vsem svetu, zadnja leta pa je vzporedno s športno kariero dosegel še en pomemben življenjski mejnik. Pred dobrim mesecem in pol se je vselil v novo hišo, ki je nastajala več let in v katero je vložil veliko dela in truda. Zgodba se je začela leta 2020 z nakupom parcele, sledila je gradnja doma, ki je od njega in celotne družine zahtevala ogromno časa, predanosti in usklajevanja.

Simpatični Žiga poudarja, da mu je ves čas stal ob strani oče, ki je s svojim znanjem in izkušnjami pomembno prispeval k projektu. »Imam veliko srečo. Oče je res sposoben, imel sem velikansko srečo z izbiro podjetja, ki je gradilo. Skupaj smo naredili res veliko,« pravi skakalec, ki se je ob gradnji marsikaj naučil o obrti, načrtovanju in ustvarjanju doma. Da mu je projekt vzel precej prostega časa, pove z nasmehom. »Dopusta nisem preživel v Švici in na Malti, sem ga pa zagotovo v švicu in v malti,« se pošali športni as.