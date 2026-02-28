Izpoved 16-letne Hane: Tumor mi je prizadel oči, ne pa srca (Suzy)

ŽIVLJENJSKA ZGODBA

V ospredju zgodbe nista le bolezen in zdravljenje, temveč tudi njeni odnosi z družino, prijatelji in ljudmi, ki so jo spremljali na tej poti.

Ob prebiranju Malega princa bi lahko rekli, da ga je napisala naša iskriva gimnazijka Hana Hafner. A zakaj bi se naslanjala na tuje delo, ko se lahko šestnajstletna avtorica pohvali s svojim prvencem. V njem razkriva življenje s hudo diagnozo in neznanski pogum deklice, danes odločne gospodične, ki je sprejela skritega sopotnika, čeprav jo ta nenehno postavlja pred zahtevne preizkušnje. V ospredju zgodbe nista le bolezen in zdravljenje, temveč tudi njeni odnosi z družino, prijatelji in ljudmi, ki so jo spremljali na tej poti. Na to vprašanje ste gotovo že neštetokrat odgovorili, a se mu ni ...