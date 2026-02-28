Izpoved 16-letne Hane: Tumor mi je prizadel oči, ne pa srca (Suzy)

V ospredju zgodbe nista le bolezen in zdravljenje, temveč tudi njeni odnosi z družino, prijatelji in ljudmi, ki so jo spremljali na tej poti.
Izguba las je le kozmetična nadloga kemoterapije.
Ob prebiranju Malega princa bi lahko rekli, da ga je napisala naša iskriva gimnazijka Hana Hafner. A zakaj bi se naslanjala na tuje delo, ko se lahko šestnajstletna avtorica pohvali s svojim prvencem. V njem razkriva življenje s hudo diagnozo in neznanski pogum deklice, danes odločne gospodične, ki je sprejela skritega sopotnika, čeprav jo ta nenehno postavlja pred zahtevne preizkušnje. V ospredju zgodbe nista le bolezen in zdravljenje, temveč tudi njeni odnosi z družino, prijatelji in ljudmi, ki so jo spremljali na tej poti.
